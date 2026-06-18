Иран подтверждает, что обогащенный уран вывозиться из страны не будет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тегеран подтверждает, что обогащенный уран не будет вывозиться из страны.
- После объявления о подписании меморандума с США об окончании конфликта должны последовать переговоры об иранской ядерной программе и антииранских санкциях.
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Тегеран подтверждает свою позицию, что обогащенный уран вывозиться из страны не будет, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы с самого начала говорили, что обогащенные материалы не будут вывозиться из страны. Один из вариантов - разубоживание на территории Ирана. Это не новый вариант", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Дипломат заявил об этом после объявления о подписании меморандума с США об окончании конфликта, после которого должны последовать переговоры об иранской ядерной программе и антииранских санкций.