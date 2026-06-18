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Иран подтверждает, что обогащенный уран вывозиться из страны не будет - РИА Новости, 18.06.2026
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01:33 18.06.2026
Иран подтверждает, что обогащенный уран вывозиться из страны не будет

МИД Ирана: обогащенный уран не будет вывозиться из страны

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тегеран подтверждает, что обогащенный уран не будет вывозиться из страны.
  • После объявления о подписании меморандума с США об окончании конфликта должны последовать переговоры об иранской ядерной программе и антииранских санкциях.
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Тегеран подтверждает свою позицию, что обогащенный уран вывозиться из страны не будет, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы с самого начала говорили, что обогащенные материалы не будут вывозиться из страны. Один из вариантов - разубоживание на территории Ирана. Это не новый вариант", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Дипломат заявил об этом после объявления о подписании меморандума с США об окончании конфликта, после которого должны последовать переговоры об иранской ядерной программе и антииранских санкций.
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