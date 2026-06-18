Иран и США создадут механизм контроля за соблюдением соглашений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран и США договорились о создании механизма контроля за реализацией меморандума и будущей итоговой договоренности.
- Итоговая договоренность по проблеме иранского атома и антииранских санкций будет одобрена резолюцией Совбеза ООН.
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Иран и США создадут механизм контроля над соблюдением как меморандума, так и итогового соглашения, следует из текста меморандума Тегерана и Вашингтона, опубликованного иранским госагентством IRNA.
"США и Иран договорились о создании механизма, который будет следить за успешной реализацией меморандума и приверженности будущей итоговой договоренности", - следует из 12-го пункта меморандума.
Последний, 14-й пункт меморандума, предполагает, что итоговая договоренность, которая призвана решить проблему иранского атома и антииранских санкций, будет одобрена резолюцией Совбеза ООН. Меморандум же посвящен вопросу прекращения конфликта и обрисовывает круг вопросов, которые стороны решат в последующих переговорах.