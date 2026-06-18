В МИД Ирана высказались о подписании меморандума с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что президенты Ирана и США могли уже подписать меморандум об окончании конфликта.
- По словам Багаи, предполагается, что текст меморандума был подписан президентами двух стран электронно.
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Президенты Ирана и США уже могли подписать меморандум об окончании конфликта, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Пока мы с вами говорим, предполагаю, что текст официально подписан президентами двух стран. Думаю, что он уже подписан", - сказал Багаи в эфире иранского телевидения, отметив, что предполагалось это сделать электронно.