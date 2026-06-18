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В МИД Ирана высказались о подписании меморандума с США - РИА Новости, 18.06.2026
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00:44 18.06.2026 (обновлено: 02:34 18.06.2026)
В МИД Ирана высказались о подписании меморандума с США

Багаи: главы Ирана и США уже могли подписать меморандум об окончании конфликта

© РИА НовостиОфициальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что президенты Ирана и США могли уже подписать меморандум об окончании конфликта.
  • По словам Багаи, предполагается, что текст меморандума был подписан президентами двух стран электронно.
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Президенты Ирана и США уже могли подписать меморандум об окончании конфликта, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Пока мы с вами говорим, предполагаю, что текст официально подписан президентами двух стран. Думаю, что он уже подписан", - сказал Багаи в эфире иранского телевидения, отметив, что предполагалось это сделать электронно.
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