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"Они готовы". На Западе неожиданно отреагировали на инцидент в Ла-Манше - РИА Новости, 18.06.2026
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15:20 18.06.2026 (обновлено: 23:20 18.06.2026)
"Они готовы". На Западе неожиданно отреагировали на инцидент в Ла-Манше

Меркурис: инцидент в Ла-Манше показал серьезность России выполнять свои миссии

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал Григорович"
Фрегат Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Василий Батанов
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Фрегат "Адмирал Григорович". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению британского военного аналитика Александра Меркуриса, инцидент в Ла-Манше с фрегатом "Адмирал Григорович" и гражданской яхтой показал, что российский флот готов выполнять свои задачи с применением оружия.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Инцидент в Ла-Манше с военным кораблем "Адмирал Григорович" и гражданской яхтой показал, что российский флот готов выполнять свои задачи даже с применением оружия, такое мнение в эфире YouTube-канала выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«
"Этот инцидент показывает нам, что россияне действительно настроены серьезно и готовы использовать, если это необходимо, оружие, чтобы выполнить свою миссию", — заявил он.
Министерство обороны 16 июня сообщило, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не получил. В ведомстве подчеркнули, что судно следовало опасным курсом на сближение с российским кораблем — экипаж фрегата запустил сигнальные ракеты, а затем было принято решение сделать предупредительный выстрел в сторону приблизившейся к нему яхты.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила, что фрегат "Адмирал Григорович" поступил правильно в ситуации с британской яхтой в Ла-Манше.
В Минобороны подчеркивали, что экипаж фрегата действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства.
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