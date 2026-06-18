В Ингушетии более шести тысяч человек ищут пропавшего ребенка

НАЛЬЧИК, 18 июн - РИА Новости. Уже больше шести тысяч человек со всего Северного Кавказа участвуют в поисках пропавшего несколько дней назад на реке Сунжа в Ингушетии восьмилетнего мальчика, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

В понедельник ведомство сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал восьмилетний мальчик. В тот же день начались поиски. Региональные СУСК и прокуратура проводят проверки по факту пропажи ребенка. На месте работ развернут оперативный штаб, сообщалось, что к ним привлекаются около 4 тысяч человек и 37 единиц техники.

"Поиски объединили более 6 тысяч человек – это спасатели, волонтеры, сотрудники экстренных служб и неравнодушные жители не только Ингушетии , но и соседних регионов", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, территория обследования разбита на участки от моста в Карабулаке до границы с Чечней, осуществляется перекрытие отдельных участков русла для более тщательного обследования дна.