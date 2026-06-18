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В Ингушетии более шести тысяч человек ищут пропавшего ребенка - РИА Новости, 18.06.2026
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21:52 18.06.2026
В Ингушетии более шести тысяч человек ищут пропавшего ребенка

В Ингушетии более шести тысяч человек ищут пропавшего мальчика

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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НАЛЬЧИК, 18 июн - РИА Новости. Уже больше шести тысяч человек со всего Северного Кавказа участвуют в поисках пропавшего несколько дней назад на реке Сунжа в Ингушетии восьмилетнего мальчика, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
В понедельник ведомство сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал восьмилетний мальчик. В тот же день начались поиски. Региональные СУСК и прокуратура проводят проверки по факту пропажи ребенка. На месте работ развернут оперативный штаб, сообщалось, что к ним привлекаются около 4 тысяч человек и 37 единиц техники.
"Поиски объединили более 6 тысяч человек – это спасатели, волонтеры, сотрудники экстренных служб и неравнодушные жители не только Ингушетии, но и соседних регионов", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, территория обследования разбита на участки от моста в Карабулаке до границы с Чечней, осуществляется перекрытие отдельных участков русла для более тщательного обследования дна.
В МЧС отметили, что работы ведутся круглосуточно, их осложняет мутная вода реки и продолжающиеся дожди.
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ПроисшествияРеспублика ИнгушетияСеверный КавказРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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