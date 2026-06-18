В Ингушетии спасли новорожденную девочку с критическим пороком развития

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врачи регионального перинатального центра Ингушетии спасли новорожденную девочку с критическим пороком развития.
- У малышки внутренние органы с трудом помещались в животе.
- Врачи провели сложнейшую пластику диафрагмы, вернули органы брюшной полости на анатомическое место и восстановили целостность мышечной перегородки.
НАЛЬЧИК, 18 июн — РИА Новости. Врачи регионального перинатального центра Ингушетии спасли новорожденную девочку с критическим пороком развития — у нее внутренние органы с трудом помещались в животе, рассказали в региональном Минздраве.
"У ребенка сразу после рождения был диагностирован тяжелый сочетанный порок: врожденная диафрагмальная грыжа и синдром висцеро-абдоминальной диспропорции. <…> Ситуация осложнялась тем, что из-за недоразвития брюшной стенки внутренние органы с трудом помещались в животе новорожденной", — говорится в сообщении.
Врачи провели сложнейшую пластику диафрагмы, вернули органы брюшной полости на анатомическое место и восстановили целостность мышечной перегородки.
Послеоперационный период прошел без осложнений. Девочка быстро восстановилась, начала самостоятельно дышать и усваивать питание. Ее уже выписали домой, она чувствует себя хорошо и продолжает лечение амбулаторно.
Московские врачи спасли новорожденную девочку с редким врожденным дефектом
23 октября 2025, 14:30