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В Ингушетии спасли новорожденную девочку с критическим пороком развития - РИА Новости, 18.06.2026
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09:41 18.06.2026 (обновлено: 12:24 18.06.2026)
В Ингушетии спасли новорожденную девочку с критическим пороком развития

В Ингушетии врачи спасли новорожденную девочку с критическим пороком развития

© Фото : МИНЗДРАВ ИНГУШЕТИИ/TelegramНоворожденная девочка с пороком развития в Ингушетии
Новорожденная девочка с пороком развития в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : МИНЗДРАВ ИНГУШЕТИИ/Telegram
Новорожденная девочка с пороком развития в Ингушетии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи регионального перинатального центра Ингушетии спасли новорожденную девочку с критическим пороком развития.
  • У малышки внутренние органы с трудом помещались в животе.
  • Врачи провели сложнейшую пластику диафрагмы, вернули органы брюшной полости на анатомическое место и восстановили целостность мышечной перегородки.
НАЛЬЧИК, 18 июн — РИА Новости. Врачи регионального перинатального центра Ингушетии спасли новорожденную девочку с критическим пороком развития — у нее внутренние органы с трудом помещались в животе, рассказали в региональном Минздраве.
"У ребенка сразу после рождения был диагностирован тяжелый сочетанный порок: врожденная диафрагмальная грыжа и синдром висцеро-абдоминальной диспропорции. <…> Ситуация осложнялась тем, что из-за недоразвития брюшной стенки внутренние органы с трудом помещались в животе новорожденной", — говорится в сообщении.
Врачи провели сложнейшую пластику диафрагмы, вернули органы брюшной полости на анатомическое место и восстановили целостность мышечной перегородки.
Послеоперационный период прошел без осложнений. Девочка быстро восстановилась, начала самостоятельно дышать и усваивать питание. Ее уже выписали домой, она чувствует себя хорошо и продолжает лечение амбулаторно.
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