В Ингушетии спасли новорожденную девочку с критическим пороком развития

НАЛЬЧИК, 18 июн — РИА Новости. Врачи регионального перинатального центра Ингушетии спасли новорожденную девочку с критическим пороком развития — у нее внутренние органы с трудом помещались в животе, рассказали в региональном Минздраве.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Девочка быстро восстановилась, начала самостоятельно дышать и усваивать питание. Ее уже выписали домой, она чувствует себя хорошо и продолжает лечение амбулаторно.