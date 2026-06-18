Кировский губернатор предложил использовать эскроу-счета для частных домов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил на федеральном уровне защитить граждан от недобросовестных застройщиков с помощью эскроу-счетов при строительстве частного жилья, сообщает пресс-служба правительства региона.

Депутаты законодательного собрания Кировской области поддержали предложение губернатора о разработке и внесении в Госдуму проекта федерального закона о строительстве частных жилых домов с использованием эскроу-счетов.

Отмечается, что в настоящее время эскроу-счета применяются в обязательном порядке только при строительстве многоквартирных домов. В отношении частных домов такого требования в законодательстве нет.

"Однако по всей стране зафиксированы случаи, когда подрядчик, чтобы построить дом, берет кредит для покупки стройматериалов и оплаты труда работников, а затем включает процент по этому кредиту в итоговую стоимость работ. Это приводит к тому, что в случае нарушения сроков строительства дома и предоставления его в залог банку человек вынужден платить повышенные проценты по своему ипотечному кредиту", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на территории Кировской области с этой проблемой столкнулись более 20 семей.

Соколов предлагает на федеральном уровне ввести норму, согласно которой эскроу-счета будут применяться при строительстве частных домов в двух случаях: если заказчик строительства использует денежные средства, полученные им по ипотечному (жилищному) кредитному договору, а также если заказчиком и подрядчиком достигнуто соглашение о размещении средств на счетах эскроу вне зависимости от источника их получения", - отмечается в сообщении.

При этом процедура получения ипотечных кредитов не изменится, а эскроу-счет будет открываться в течение одного-двух дней после выбора подрядчика, и для этого не нужно посещать отделение банка – все можно сделать онлайн через личный кабинет заемщика.