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Кировский губернатор предложил использовать эскроу-счета для частных домов - РИА Новости, 18.06.2026
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
12:35 18.06.2026
Кировский губернатор предложил использовать эскроу-счета для частных домов

Кировский губернатор Соколов предложил защитить россиян с помощью эскроу-счетов

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Кировской области | Перейти в медиабанкГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Кировской области
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Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил на федеральном уровне защитить граждан от недобросовестных застройщиков с помощью эскроу-счетов при строительстве частного жилья, сообщает пресс-служба правительства региона.
Депутаты законодательного собрания Кировской области поддержали предложение губернатора о разработке и внесении в Госдуму проекта федерального закона о строительстве частных жилых домов с использованием эскроу-счетов.
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Отмечается, что в настоящее время эскроу-счета применяются в обязательном порядке только при строительстве многоквартирных домов. В отношении частных домов такого требования в законодательстве нет.
"Однако по всей стране зафиксированы случаи, когда подрядчик, чтобы построить дом, берет кредит для покупки стройматериалов и оплаты труда работников, а затем включает процент по этому кредиту в итоговую стоимость работ. Это приводит к тому, что в случае нарушения сроков строительства дома и предоставления его в залог банку человек вынужден платить повышенные проценты по своему ипотечному кредиту", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на территории Кировской области с этой проблемой столкнулись более 20 семей.
"Соколов предлагает на федеральном уровне ввести норму, согласно которой эскроу-счета будут применяться при строительстве частных домов в двух случаях: если заказчик строительства использует денежные средства, полученные им по ипотечному (жилищному) кредитному договору, а также если заказчиком и подрядчиком достигнуто соглашение о размещении средств на счетах эскроу вне зависимости от источника их получения", - отмечается в сообщении.
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При этом процедура получения ипотечных кредитов не изменится, а эскроу-счет будет открываться в течение одного-двух дней после выбора подрядчика, и для этого не нужно посещать отделение банка – все можно сделать онлайн через личный кабинет заемщика.
"Строительство по эскроу-счетам выгодно и гражданам, поскольку защищает их от недобросовестных застройщиков, и подрядчикам, поскольку позволяет им привлечь кредиты на строительство под льготные проценты, а также дает возможность не платить НДС с доходов от выполненных работ", - сообщает пресс-служба правительства региона.
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