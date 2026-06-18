Премьер Греции сделал Зеленскому предупреждение, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада украинский морской дрон-камикадзе "Козак Мамай".
- Премьер-министр Греции Мицотакис предупредил Зеленского о необходимости избегать расширения зоны проведения военных операций.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер Греции Кириакос Мицотакис на фоне инцидента с найденным украинским морским беспилотником предупредил Владимира Зеленского о необходимости избегать расширения зоны проведения военных операций, сообщает издание Euractiv.
В начале мая греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада дистанционно управляемое судно, которое, по источникам газеты "Катимерини", является морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Министр обороны Дендиас подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.
"Мицотакис... предупредил, что расширения военных операций за пределы зоны боевых действий надо избегать", - говорится в публикации.