Рейтинг@Mail.ru
Премьер Греции сделал Зеленскому предупреждение, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 18.06.2026 (обновлено: 23:10 18.06.2026)
Премьер Греции сделал Зеленскому предупреждение, пишут СМИ

Euractiv: премьер Греции призвал Зеленского не расширять зону военных операций

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада украинский морской дрон-камикадзе "Козак Мамай".
  • Премьер-министр Греции Мицотакис предупредил Зеленского о необходимости избегать расширения зоны проведения военных операций.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер Греции Кириакос Мицотакис на фоне инцидента с найденным украинским морским беспилотником предупредил Владимира Зеленского о необходимости избегать расширения зоны проведения военных операций, сообщает издание Euractiv.
В начале мая греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада дистанционно управляемое судно, которое, по источникам газеты "Катимерини", является морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Министр обороны Дендиас подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.
По данным издания, греческий премьер на полях саммита ЕС в Брюсселе встретился с Зеленским и поднял тему инцидента с дроном.
"Мицотакис... предупредил, что расширения военных операций за пределы зоны боевых действий надо избегать", - говорится в публикации.
БПЛА в небе - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
СМИ: ЕС и НАТО испытывают технологические трудности в уничтожении БПЛА
4 мая, 17:04
 
В миреГрецияБрюссельКириакос МицотакисВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала