Госдума приоритетно рассмотрит проекты по поручениям Путина на ПМЭФ

Он уточнил, что в их числе два законопроекта: о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые позволят сохранить установленные на 2026 год пороговые значения доходов для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, и о специальном статусе стажера и порядке прохождения стажировок.