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Госдума приоритетно рассмотрит проекты по поручениям Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2026
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17:15 18.06.2026
Госдума приоритетно рассмотрит проекты по поручениям Путина на ПМЭФ

Володин: ГД на следующей неделе рассмотрит проекты по поручениям Путина на ПМЭФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума планирует в приоритетном порядке рассмотреть законопроекты во исполнение поручений президента России, прозвучавших на ПМЭФ-2026.
  • Среди законопроектов — изменения в Налоговый кодекс и закон о специальном статусе стажера и порядке прохождения стажировок.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госдума на следующей неделе в приоритетном порядке планирует рассмотреть законопроекты во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина, прозвучавших на ПМЭФ-2026, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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"На следующей неделе в приоритетном порядке планируем рассмотреть законопроекты во исполнение поручений президента, которые прозвучали на ПМЭФ-2026", - сказал Володин журналистам.
Он уточнил, что в их числе два законопроекта: о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые позволят сохранить установленные на 2026 год пороговые значения доходов для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, и о специальном статусе стажера и порядке прохождения стажировок.
"Определимся 22 июня на Совете Думы с датами их рассмотрения", - заключил председатель Госдумы.
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