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В Госдуме назвали угрозы министра обороны Украины нацизмом - РИА Новости, 18.06.2026
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13:34 18.06.2026
В Госдуме назвали угрозы министра обороны Украины нацизмом

В Госдуме назвали нацизмом угрозы Федорова превратить Крым в остров нацизмом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Шеремет назвал нацизмом угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров.
  • Он заявил, что подобные высказывания представителей киевского режима подтверждают необходимость проведения специальной военной операции на Украине.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нацизмом угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее с иронией подчеркнул, что Федоров недавно находится в должности, и сейчас ему нужно в ней освоиться. Он добавил, что непонятно, каким именно образом Федоров хочет "сделать Крым островом".
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"Мы имеем дело с проявлением украинского нацизма. Для их кровожадных коррупционных элит Крым всегда был и остается примером несломленной свободы и регионом, который навсегда стал неотъемлемой частью своей исторической родины России", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, подобные заявления представителей киевского режима в очередной раз доказывают, что Россия вынуждена проводить специальную военную операцию на Украине для ликвидации и разоружения возрождающегося нацизма.
"Федоров же своими заявлениями подбадривает Европу, чтобы она поднатужилась и выделила Украине очередные транши, которые затем можно разворовать", - добавил депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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