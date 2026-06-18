Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Шеремет назвал нацизмом угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров.
- Он заявил, что подобные высказывания представителей киевского режима подтверждают необходимость проведения специальной военной операции на Украине.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нацизмом угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее с иронией подчеркнул, что Федоров недавно находится в должности, и сейчас ему нужно в ней освоиться. Он добавил, что непонятно, каким именно образом Федоров хочет "сделать Крым островом".
"Мы имеем дело с проявлением украинского нацизма. Для их кровожадных коррупционных элит Крым всегда был и остается примером несломленной свободы и регионом, который навсегда стал неотъемлемой частью своей исторической родины России", - сказал Шеремет РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".