В Горловке при атаке БПЛА погиб мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке ДНР при атаке украинского беспилотника погиб мирный житель.
- Еще восемь человек получили ранения в Калининском районе города.
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще восемь человек получили ранения при атаке украинского беспилотника в Горловке ДНР в четверг, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате атаки БПЛА украинских террористов погиб мирный житель Горловки", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что при атаке, которая произошла в Калининском районе города, получили ранения еще восемь мирных жителей.
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