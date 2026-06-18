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В Горловке при атаке БПЛА погиб мирный житель - РИА Новости, 18.06.2026
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16:56 18.06.2026 (обновлено: 17:00 18.06.2026)
В Горловке при атаке БПЛА погиб мирный житель

Мэр Горловки сообщил о гибели мирного жителя при атаке БПЛА

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Горловке ДНР при атаке украинского беспилотника погиб мирный житель.
  • Еще восемь человек получили ранения в Калининском районе города.
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще восемь человек получили ранения при атаке украинского беспилотника в Горловке ДНР в четверг, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате атаки БПЛА украинских террористов погиб мирный житель Горловки", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что при атаке, которая произошла в Калининском районе города, получили ранения еще восемь мирных жителей.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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