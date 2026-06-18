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Загнали в угол: что стоит за арестом активов Google в Европе по иску России - РИА Новости, 18.06.2026
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08:00 18.06.2026 (обновлено: 08:01 18.06.2026)
Загнали в угол: что стоит за арестом активов Google в Европе по иску России

Болдырев: Россия одержала тактическую победу в бельгийском суде

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Бельгии наложили арест на активы Google Belgium в размере 115 миллионов евро. Иск подавала российская "дочка" — ООО "Гугл". Ранее то же самое произошло во Франции и ЮАР. Чего требуют от ИT–гиганта и каковы перспективы дела — в материале РИА Новости.

Активы арестованы

ООО "Гугл" добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании средств со структур американской корпорации. В частности, основного долга — это около десяти миллиардов рублей, заблокированных из-за санкций и внутренних распоряжений материнской компании.
Ранее активы Google по искам российской стороны арестовали во Франции и ЮАР.
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"Это крайне неприятно для операционного бизнеса. Например, если были запланированы какие-то сделки, их придется поставить на паузу", — объясняет Михаил Болдырев, руководитель практики "Цифровизация" КСК ГРУПП.

Но бельгийский суд вовсе не обязан признавать решение московского, уточняет Андрей Суворов, старший юрист GSL Law & Consulting. Между странами нет договора о правовой помощи по гражданским делам.
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Астрономическая сумма

Иски подавали и несколько российских телевещателей. Претензии связаны с отказом восстановить их аккаунты на YouTube.
Сумма, которую пытаются взыскать, — астрономическая. Арбитражный суд Москвы назначил колоссальную прогрессивную неустойку, растущую в геометрической прогрессии. Уже сегодня это квинтиллионы рублей — в триллионы раз больше мирового ВВП и всех денег мира.
Разумеется, получить столько невозможно ни технически, ни юридически.
Однако смысл исков не в этом. Задача — принудить материнскую компанию соблюдать российские законы и наказать за корпоративный саботаж.
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Что дальше

Арест активов Google в Бельгии и других юрисдикциях — это обеспечительная мера. Цель — предотвратить попытки реструктуризировать или подвести под процедуру банкротства бельгийское подразделение.
Следующий шаг — рассмотрение иска по существу. Google Belgium и Google International LLC имеют право обжаловать арест активов.
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"В данном случае речь идет о признании решения, не окрашенного какими-то политическими требованиями. Суд подтвердил обязанность материнской компании (все активы которой находятся за рубежом) вернуть полученные дивиденды. Так что шансы взыскать средства есть", — считает Андрей Суворов.

Однако, добавляет Болдырев, не стоит рассчитывать на быстрое и автоматическое списание 115 миллионов евро.
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"Тут требуются процедуры признания и приведения в исполнение решения российского суда. Многое зависит от позиции конкретного иностранного судьи, санкционного контекста и местного законодательства. На Западе могут ссылаться на "публичный порядок" для отказа во взыскании", — поясняет юрист.

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Тактическая победа

Россия одержала тактическую победу, но предстоит дальнейшая непростая борьба.
Например, суд в Париже арестовал сто миллионов евро на счетах Google Ireland, однако позже Верховный суд Франции поставил под сомнение законность такого взыскания, и разбирательство продолжается.
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Таким образом, отмечает Болдырев, реализуется стратегия "веерных" исков: ООО "Гугл" предъявляет претензии на активы материнской компании по всему миру, включая нейтральные или дружественные страны (в частности, ЮАР).

В июне Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение нижестоящей инстанции о взыскании 160,3 миллиарда рублей с Google Ireland Limited, отклонив апелляционные жалобы этой компании и американской Google International LLC.
Конкурсный управляющий ООО "Гугл" оспорил две сделки и платежи в пользу Google Ireland, считая их незаконными и связанными с санкционным контекстом и уходом Google с российского рынка рекламы.
Активы Google арестованы в Турции, Сербии, Армении, Киргизии и ряде других государств.
В юрисдикциях стран БРИКС шансы довести дело до реального списания средств, конечно, выше, чем в Европе.
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Вместе с тем, подчеркивает Суворов, этот крупнейший за последнее время кейс трансграничного банкротства может сформировать позитивную практику признания и приведения в исполнение вердиктов российских арбитражных судов за границей.
Традиционно в делах о банкротстве страны ожидают друг от друга взаимности, уточняет юрист. Это открывает широкие перспективы для всего российского правосудия: укрыть активы за рубежом иностранным компаниям, которые попытаются бросить бизнес в России с неисполненными обязательствами, станет сложнее.
 
РоссияМоскваБельгияGoogleООО "Гугл"Банкротство
 
 
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