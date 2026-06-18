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Дмитриев обвинил британские СМИ в равнодушии к жертвам изнасилований - РИА Новости, 18.06.2026
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01:17 18.06.2026
Дмитриев обвинил британские СМИ в равнодушии к жертвам изнасилований

Дмитриев: британские СМИ полностью контролируются правительством

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил британские СМИ в равнодушии к положению жертв изнасилований.
  • Медиа полностью контролируются правительством, считает он.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил британские СМИ в равнодушии к положению жертв изнасилований и отметил, что они полностью контролируются правительством.
«
"Британские СМИ полностью контролируются правительством и заинтересованными группами, сосредоточенными на статусе-кво. Британские СМИ продвигают согласованные нарративы, занимаются самоцензурой, лишены независимости и кажутся равнодушными к положению жертв изнасилований и разоблачению провалов", - написал Дмитриев в соцсети Х.
В начале 2025 года газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить.
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