В Германии неизвестные напали на депутата АдГ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ростке двое неизвестных напали на депутата земельного парламента от партии «Альтернатива для Германии» Михаэля Майстера.

В результате нападения депутат получил травму руки, его доставили в больницу, но вскоре выписали на амбулаторное лечение.

Полиция классифицировала произошедшее как покушение на убийство и начала расследование.

БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Двое неизвестных в городе Росток на севере ФРГ напали на депутата земельного парламента от немецкой правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Михаэля Майстера, сообщает Двое неизвестных в городе Росток на севере ФРГ напали на депутата земельного парламента от немецкой правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Михаэля Майстера, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию Ростока.

"В ночь на четверг двое неизвестных мужчин подошли к депутату земельного парламента 51-летнему Михаэлю Майстеру и применили к нему физическую силу", - говорится в материале.

Инцидент произошел в среду в 23.50 (в четверг 00.50 мск). В результате нападения Майстер получил травму руки. Полиция сообщила, что, согласно показаниям пострадавшего, напавшие на него мужчины также оскорбляли его, в частности, назвав "нацистом из АдГ", сообщает Bild

После нападения Майстер сам обратился в полицию. Депутата доставили в больницу, но вскоре выписали на амбулаторное лечение, сообщает газета.

"Чувствую себя нормально, учитывая обстоятельства. Нападение произошло очень быстро, все длилось считанные секунды. Я только вышел из машины и забирал рюкзак с сиденья, когда двое неизвестных набросились на меня", - приводит издание слова депутата.

По словам Майстера, у одного из нападавших был острый предмет, которым ему и нанесли глубокий порез левой руки. При этом депутат отметил, что рюкзак уберег его от более серьезных травм. Произошедшее было классифицировано как покушение на убийство, полиция Германии проводит расследование, говорится в сообщении газеты.

Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что в ФРГ зафиксировали по итогам 2025 года рекордное число политически мотивированных правонарушений. Чаще всего нападениям подвергаются члены АдГ. В 2025 году было зарегистрировано 121 нападение на представителей АдГ, а в отношении представителей других партий - 62 случая насилия. При этом был выявлен резкий рост, на 35%, преступлений, совершенных левыми экстремистами.