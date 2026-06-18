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Глава МИД Германии призвал европейцев не оставлять Украину на откуп США - РИА Новости, 18.06.2026
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12:51 18.06.2026
Глава МИД Германии призвал европейцев не оставлять Украину на откуп США

Глава МИД ФРГ Вадефуль: сейчас самое время для переговоров по Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziГлава МИД Германии Иоганн Вадефуль
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что сейчас самое время для переговоров об украинском урегулировании.
  • Вадефуль подчеркнул, что европейцы не должны оставлять переговоры на откуп США и должны активно изучать возможности для переговоров по Украине летом текущего года.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил что "сейчас самое время" для переговоров об украинском урегулировании и европейцы не должны оставлять эти переговоры на откуп США.
"В любом случае мы считаем, что сейчас самое время для переговоров (по Украине - ред.).... Мы, европейцы, не должны упускать это лето, не изучив серьезную возможность для переговоров. Решающее значение имеет то, чтобы не оставлять этот вопрос американцам на постоянной основе", - заявил Вадефуль в интервью газете Rheinische Post.
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Он подчеркнул, что страны "евротройки" (Германия, Франция, Великобритания) стоят на стороне Украины, но готовы сопровождать мирные переговоры. США, по мнению министра, не всегда учитывают европейские интересы в переговорах и действуют изменчиво.
Ранее газета Politico сообщала, что чиновники в ЕС опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву, поскольку это может означать, что американские власти хотят вести переговоры с РФ по Украине без участия Европы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.
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