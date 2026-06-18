Глава МИД Германии призвал европейцев не оставлять Украину на откуп США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что сейчас самое время для переговоров об украинском урегулировании.
- Вадефуль подчеркнул, что европейцы не должны оставлять переговоры на откуп США и должны активно изучать возможности для переговоров по Украине летом текущего года.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил что "сейчас самое время" для переговоров об украинском урегулировании и европейцы не должны оставлять эти переговоры на откуп США.
"В любом случае мы считаем, что сейчас самое время для переговоров (по Украине - ред.).... Мы, европейцы, не должны упускать это лето, не изучив серьезную возможность для переговоров. Решающее значение имеет то, чтобы не оставлять этот вопрос американцам на постоянной основе", - заявил Вадефуль в интервью газете Rheinische Post.
Он подчеркнул, что страны "евротройки" (Германия, Франция, Великобритания) стоят на стороне Украины, но готовы сопровождать мирные переговоры. США, по мнению министра, не всегда учитывают европейские интересы в переговорах и действуют изменчиво.
Ранее газета Politico сообщала, что чиновники в ЕС опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву, поскольку это может означать, что американские власти хотят вести переговоры с РФ по Украине без участия Европы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.