Греческий газовоз не смог прибыть в Катар по расписанию

ДОХА, 18 июн - РИА Новости. Греческий газовоз Maran Gaz Asclepius так и не достиг порта Рас-Лаффан в Катаре, хотя его прибытие было запланировано на 14 июня, выяснило РИА Новости на основе данных портала для отслеживания судов Vesselfinder.