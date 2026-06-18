Греческий газовоз не смог прибыть в Катар по расписанию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Греческий газовоз Maran Gaz Asclepius не достиг порта Рас-Лаффан в Катаре, хотя его прибытие было запланировано на 14 июня.
- Судно находится в Аравийском море недалеко от побережья Пакистана и за неделю не поменяло свое местоположение, его скорость минимальна — 0,2 узла.
- Катар в мае частично возобновил экспорт СПГ, прерванный в марте из-за военных действий между Ираном и США, и порядка 9–12 газовозов уже покинули катарский экспортный порт Рас-Лаффан и добрались до Китая и Пакистана через Ормузский пролив.
ДОХА, 18 июн - РИА Новости. Греческий газовоз Maran Gaz Asclepius так и не достиг порта Рас-Лаффан в Катаре, хотя его прибытие было запланировано на 14 июня, выяснило РИА Новости на основе данных портала для отслеживания судов Vesselfinder.
Газовоз вышел из пакистанского порта Касим в конце мая, ожидалось, что судно станет первым танкером, сумевшим пересечь Ормузский пролив на пути в Катар после блокировки пролива из-за военных действий вокруг Ирана.
Однако, согласно данным Vesselfinder, в настоящее время судно по-прежнему находится в Аравийском море - недалеко от побережья Пакистана, и за неделю не поменяло свое местоположение. Его прибытие теперь запланировано на 30 июня, но скорость судна в настоящее время минимальна - 0,2 узла.
Катар в мае частично возобновил экспорт СПГ, прерванный в марте из-за военных действий между Ираном и США. До настоящего времени, согласно данным порталов по отслеживанию судов, порядка 9-12 газовозов покинули катарский экспортный порт Рас-Лаффан и добрались до Китая и Пакистана через Ормузский пролив.