Рейтинг@Mail.ru
Греческий газовоз не смог прибыть в Катар по расписанию - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 18.06.2026
Греческий газовоз не смог прибыть в Катар по расписанию

РИА Новости: греческий газовоз Maran Gaz Asclepius так и не прибыл в Катар

© AP Photo / Emrah GurelНефтяные танкеры в море
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Нефтяные танкеры в море . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Греческий газовоз Maran Gaz Asclepius не достиг порта Рас-Лаффан в Катаре, хотя его прибытие было запланировано на 14 июня.
  • Судно находится в Аравийском море недалеко от побережья Пакистана и за неделю не поменяло свое местоположение, его скорость минимальна — 0,2 узла.
  • Катар в мае частично возобновил экспорт СПГ, прерванный в марте из-за военных действий между Ираном и США, и порядка 9–12 газовозов уже покинули катарский экспортный порт Рас-Лаффан и добрались до Китая и Пакистана через Ормузский пролив.
ДОХА, 18 июн - РИА Новости. Греческий газовоз Maran Gaz Asclepius так и не достиг порта Рас-Лаффан в Катаре, хотя его прибытие было запланировано на 14 июня, выяснило РИА Новости на основе данных портала для отслеживания судов Vesselfinder.
Газовоз вышел из пакистанского порта Касим в конце мая, ожидалось, что судно станет первым танкером, сумевшим пересечь Ормузский пролив на пути в Катар после блокировки пролива из-за военных действий вокруг Ирана.
Однако, согласно данным Vesselfinder, в настоящее время судно по-прежнему находится в Аравийском море - недалеко от побережья Пакистана, и за неделю не поменяло свое местоположение. Его прибытие теперь запланировано на 30 июня, но скорость судна в настоящее время минимальна - 0,2 узла.
Катар в мае частично возобновил экспорт СПГ, прерванный в марте из-за военных действий между Ираном и США. До настоящего времени, согласно данным порталов по отслеживанию судов, порядка 9-12 газовозов покинули катарский экспортный порт Рас-Лаффан и добрались до Китая и Пакистана через Ормузский пролив.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Иран распорядился быстро рассматривать проход судов через Ормуз
Вчера, 22:49
 
В миреКатарОрмузский проливИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала