Болельщика в форме "Зенита" заметили на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болельщик в форме российского футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга присутствовал на стадионе в Хьюстоне во время матча чемпионата мира между сборными Португалии и ДР Конго.
- На 79-й минуте матча телекамера показала трибуну, где среди болельщиков в красной форме португальской сборной был виден мужчина в футболке сине-бело-голубых цветов с эмблемой петербургского клуба.
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Болельщик в форме российского футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга находился на стадионе в американском городе Хьюстон во время матча чемпионата мира между сборными Португалии и ДР Конго, обратило внимание РИА Новости.
На 79-й минуте матча, завершившегося сенсационной ничьей 1:1, телекамера показала трибуну, на которой среди одетых в красную форму португальской сборной болельщиков виден мужчина в футболке сине-бело-голубых цветов и с эмблемой петербургского клуба.
© Кадр телетрансляцииБолельщик в форме "Зенита" во время матча на чемпионате мира
© Кадр телетрансляции
Болельщик в форме "Зенита" во время матча на чемпионате мира
В разные годы за "Зенит" играли сразу несколько игроков из Португалии: Мигел Данни, Луиш Нету и Бруну Алвеш.