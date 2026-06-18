Болельщика в форме "Зенита" заметили на ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Болельщик в форме российского футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга находился на стадионе в американском городе Хьюстон во время матча чемпионата мира между сборными Португалии и ДР Конго, обратило внимание РИА Новости.