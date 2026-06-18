ФСБ рассекретила материалы о немецкой разведшколы в Крыму в годы войны

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-служба крымского управления ФСБ России сообщила о рассекречивании материалов о работе немецкой разведшколы в оккупированном Крыму в годы Великой Отечественной войны.

В селе Чеботарка Сакского района немецкая спецслужба "ВИКО" провела набор около 60 молодых людей для обучения в разведшколе под прикрытием подготовки чабанов.

В апреле 1944 года НКГБ Крыма арестовал 18 человек из числа оставшихся в живых преподавателей и учеников разведшколы, 17 из них приговорили к различным срокам заключения за измену Родине.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Рассекречены материалы о работе немецкой разведшколы в оккупированном Крыму в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

"Архивные материалы содержат ранее не публиковавшуюся информацию о формах и методах деятельности нацистских спецслужб в оккупированном Крыму , работе и личном составе Чеботарской разведшколы, деталях обучения разведчиков, привлеченных оккупантами к работе в интересах Третьего рейха", - говорится в сообщении.

В рассекреченных материалах, по данным ведомства, речь идет о деятельности немецкой разведшколы под прикрытием обучения чабанов (пастухов) в селе Чеботарка Сакского района

"Сотрудниками органов безопасности было установлено, что с 1942 года немецкой спецслужбой "ВИКО" в школу был проведен набор около 60 молодых людей в возрасте 17-20 лет из числа местных жителей", - рассказали в управлении.

В частности, в школе проводилась специальная и профашистская идеологическая подготовка разведчиков для работы в прифронтовой полосе, в том числе, там обучали методам перехода через линию фронта, навыкам выявления советских партизан и парашютистов.