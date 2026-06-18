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ФСБ рассекретила материалы о немецкой разведшколы в Крыму в годы войны - РИА Новости, 18.06.2026
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14:02 18.06.2026
ФСБ рассекретила материалы о немецкой разведшколы в Крыму в годы войны

ФСБ рассекретила данные о работе немецкой разведшколы в Крыму в годы войны

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкРазрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе
Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-служба крымского управления ФСБ России сообщила о рассекречивании материалов о работе немецкой разведшколы в оккупированном Крыму в годы Великой Отечественной войны.
  • В селе Чеботарка Сакского района немецкая спецслужба "ВИКО" провела набор около 60 молодых людей для обучения в разведшколе под прикрытием подготовки чабанов.
  • В апреле 1944 года НКГБ Крыма арестовал 18 человек из числа оставшихся в живых преподавателей и учеников разведшколы, 17 из них приговорили к различным срокам заключения за измену Родине.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Рассекречены материалы о работе немецкой разведшколы в оккупированном Крыму в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Архивные материалы содержат ранее не публиковавшуюся информацию о формах и методах деятельности нацистских спецслужб в оккупированном Крыму, работе и личном составе Чеботарской разведшколы, деталях обучения разведчиков, привлеченных оккупантами к работе в интересах Третьего рейха", - говорится в сообщении.
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В рассекреченных материалах, по данным ведомства, речь идет о деятельности немецкой разведшколы под прикрытием обучения чабанов (пастухов) в селе Чеботарка Сакского района.
"Сотрудниками органов безопасности было установлено, что с 1942 года немецкой спецслужбой "ВИКО" в школу был проведен набор около 60 молодых людей в возрасте 17-20 лет из числа местных жителей", - рассказали в управлении.
В частности, в школе проводилась специальная и профашистская идеологическая подготовка разведчиков для работы в прифронтовой полосе, в том числе, там обучали методам перехода через линию фронта, навыкам выявления советских партизан и парашютистов.
В апреле 1944 года НКГБ Крыма арестовал 18 человек из числа оставшихся в живых преподавателей и учеников разведшколы, из которых 17 приговорили к различным срокам заключения за измену Родине, рассказали в управлении.
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Республика КрымРоссияСакский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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