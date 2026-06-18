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Лучшие социальные практики в бизнесе представят на форуме в Москве - РИА Новости, 18.06.2026
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09:00 18.06.2026
Лучшие социальные практики в бизнесе представят на форуме в Москве

Форум "Три кита национальной повестки" пройдет в Москве

© Shutterstock/FOTODOM / Anton GvozdikovФорум
Форум - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Anton Gvozdikov
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Форум "Три кита национальной повестки" пройдет в Москве 25 июня.
  • В рамках мероприятия состоится церемония награждения лауреатов программы "Лучшие ESG проекты России".
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Одна из ключевых дискуссионных площадок в сфере устойчивого развития — форум "Три кита национальной повестки" — пройдет в Москве 25 июня. Участники обсудят, как превратить социальные практики в реальные инструменты долгосрочного роста, которые приносят пользу и бизнесу, и обществу, сообщили в пресс-службе мероприятия.
Как рассказали организаторы, за годы проведения форум закрепился как одна из наиболее заметных дискуссионных площадок в сфере ESG и социально ориентированного бизнеса. В центре программы – три опорные темы: социальные инвестиции, технологический суверенитет и сохранение окружающей среды.
"Три кита национальной повестки" – это попытка по-новому взглянуть на ESG-повестку: не как на модный термин, а как на практический инструмент, помогающий бизнесу расти, а обществу – получать устойчивые результаты", – отметила программный директор форума Мария Шатрова.
Среди участников — топ-менеджеры, директора по ESG и КСО, представители PR и HR, а также профильные эксперты. Такое сочетание стратегов и практиков обеспечит живой диалог, а его результатом станут конкретные кейсы внедрения устойчивых принципов в логистике, производстве, кадровой политике, зеленой энергетике и инклюзивном образовании, подчеркнули в пресс-службе форума.
Отдельное внимание в этом году будет уделено тому, как меняется роль ответственного бизнеса в условиях новой экономической реальности и растущего запроса общества на измеримый социальный эффект.
В заключении мероприятия состоится церемония награждения лауреатов ежегодной программы "Лучшие ESG проекты России", на которой отметят наиболее эффективные практики устойчивого развития и компании, успешно интегрирующие социальную ответственность в свою стратегию.
 
ОбществоМоскваСоциальный навигаторФорумESG (экологическое, социальное и корпоративное управление)Россия
 
 
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