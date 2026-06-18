Лучшие социальные практики в бизнесе представят на форуме в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Форум "Три кита национальной повестки" пройдет в Москве 25 июня.

В рамках мероприятия состоится церемония награждения лауреатов программы "Лучшие ESG проекты России".

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Одна из ключевых дискуссионных площадок в сфере устойчивого развития — форум "Три кита национальной повестки" — пройдет в Москве 25 июня. Участники обсудят, как превратить социальные практики в реальные инструменты долгосрочного роста, которые приносят пользу и бизнесу, и обществу, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Как рассказали организаторы, за годы проведения форум закрепился как одна из наиболее заметных дискуссионных площадок в сфере ESG и социально ориентированного бизнеса. В центре программы – три опорные темы: социальные инвестиции, технологический суверенитет и сохранение окружающей среды.

"Три кита национальной повестки" – это попытка по-новому взглянуть на ESG-повестку: не как на модный термин, а как на практический инструмент, помогающий бизнесу расти, а обществу – получать устойчивые результаты", – отметила программный директор форума Мария Шатрова.

Среди участников — топ-менеджеры, директора по ESG и КСО, представители PR и HR, а также профильные эксперты. Такое сочетание стратегов и практиков обеспечит живой диалог, а его результатом станут конкретные кейсы внедрения устойчивых принципов в логистике, производстве, кадровой политике, зеленой энергетике и инклюзивном образовании, подчеркнули в пресс-службе форума.

Отдельное внимание в этом году будет уделено тому, как меняется роль ответственного бизнеса в условиях новой экономической реальности и растущего запроса общества на измеримый социальный эффект.