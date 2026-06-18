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СМИ: вступление Украины в ЕС приведет к кардинальным изменениям в блоке - РИА Новости, 18.06.2026
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12:10 18.06.2026
СМИ: вступление Украины в ЕС приведет к кардинальным изменениям в блоке

Euractiv: вступление Украины в Евросоюз изменит баланс сил внутри блока

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вступление Украины в состав ЕС повлечет за собой кардинальные изменения в распределении бюджетных средств ЕС и в степени сплоченности между членами блока, пишет Euractiv.
  • Вступление Украины в ЕС повлияет на голосование в Совете ЕС и состав Европарламента, где более крупные государства-члены, скорее всего, потеряют некоторые свои места.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вступление Украины в состав ЕС повлечет за собой кардинальные изменения внутри блока ввиду политических и финансовых причин, пишет издание Euractiv.
"Вступление в ЕС одной лишь Украины... привело бы к кардинальным изменениям в распределении бюджетных средств ЕС, например, в сельскохозяйственной политике, и в степени сплоченности между членами", - говорится в сообщении издания.
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Euractiv также отмечает, что вступление Украины в ЕС также повлияло бы на голосование в Совете ЕС и состав Европарламента, где более крупные государства-члены, скорее всего, потеряют некоторые свои места.
"Расширение ЕС изменит баланс сил внутри Евросоюза и его институтов", - резюмирует издание.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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