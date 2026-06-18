СМИ: вступление Украины в ЕС приведет к кардинальным изменениям в блоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вступление Украины в состав ЕС повлечет за собой кардинальные изменения в распределении бюджетных средств ЕС и в степени сплоченности между членами блока, пишет Euractiv.
- Вступление Украины в ЕС повлияет на голосование в Совете ЕС и состав Европарламента, где более крупные государства-члены, скорее всего, потеряют некоторые свои места.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вступление Украины в состав ЕС повлечет за собой кардинальные изменения внутри блока ввиду политических и финансовых причин, пишет издание Euractiv.
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Euractiv также отмечает, что вступление Украины в ЕС также повлияло бы на голосование в Совете ЕС и состав Европарламента, где более крупные государства-члены, скорее всего, потеряют некоторые свои места.
"Расширение ЕС изменит баланс сил внутри Евросоюза и его институтов", - резюмирует издание.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.