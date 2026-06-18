Каллас рассказала, когда ЕС рассмотрит снятие санкций с Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кая Каллас заявила, что Евросоюз рассмотрит снятие санкций с Ирана за ядерное досье и свободу навигации, когда позволят условия.
- Иран и США дистанционно подписали меморандум.
- Вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением, и для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Евросоюз рассмотрит снятие санкций с Ирана за ядерное досье и свободу навигации, когда позволят условия, сказала глава евродипломатии Кая Каллас.
"У нас есть разные санкции в отношении Ирана. Есть те, которые связаны с ядерным досье, конечно, если позволяют условия, если будет ядерная сделка, тогда, я думаю, государства-члены обсудят это (снятие санкций - ред.)… И потом, у нас также есть санкции за ограничение свободы судоходства. Поэтому, как только позволят условия, конечно, государства-члены будут обсуждать отмену санкций, но мы еще не пришли к этому", - заявила она.
При этом, по словам Каллас, снятие антииранских санкций "за права человека" в перспективе обсуждаться не будет.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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