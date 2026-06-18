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Контакты ЕС с Россией последнее время не касались сути, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2026
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07:53 18.06.2026 (обновлено: 07:54 18.06.2026)
Контакты ЕС с Россией последнее время не касались сути, пишут СМИ

Politico: контакты ЕС с Россией последнее время были краткими и не касались сути

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Контакты Евросоюза с Россией в последние недели были краткими и не касались сути, но демонстрировали наличие у ЕС интересов, которые «нужно защищать».
  • Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Контакты Евросоюза с Россией в последние недели были краткими и не касались сути, но демонстрировали, что у блока есть интересы, которые "нужно защищать", утверждает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
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"Контакты, которые состоялись в последние недели, были описаны как краткие и не касающиеся сути, но отражающие тот факт, что у ЕС есть "особые интересы, которые необходимо защищать", - говорится в сообщении.
В этой связи чиновник в беседе с газетой отметил важность налаживания дипломатических каналов с Россией.
Ранее газета Politico сообщала, что чиновники в ЕС опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву, поскольку это может означать, что американские власти хотят вести переговоры с РФ по Украине без участия Европы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.
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