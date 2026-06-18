Контакты ЕС с Россией последнее время не касались сути, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Контакты Евросоюза с Россией в последние недели были краткими и не касались сути, но демонстрировали наличие у ЕС интересов, которые «нужно защищать».

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Контакты Евросоюза с Россией в последние недели были краткими и не касались сути, но демонстрировали, что у блока есть интересы, которые "нужно защищать", утверждает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

"Контакты, которые состоялись в последние недели, были описаны как краткие и не касающиеся сути, но отражающие тот факт, что у ЕС есть "особые интересы, которые необходимо защищать", - говорится в сообщении.

В этой связи чиновник в беседе с газетой отметил важность налаживания дипломатических каналов с Россией.