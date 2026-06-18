Евраев оценил ход строительства моста через Волгу в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил ход строительства третьего моста через Волгу в Ярославле, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, в четверг Евраев вместе с мэром Ярославля Артемом Молчановым выехал на строительство третьего моста через Волгу. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" при поддержке президента России Владимира Путина.

"Проект очень серьезный и значимый для развития города и всего региона, входит в народную программу партии "Единая Россия". Объект на контроле у мэра Ярославля Артема Молчанова, активное участие принимает депутат Государственной Думы Анатолий Лисицын, который уже строил мост через Волгу, когда руководил регионом", - цитирует Евраева пресс-служба.

Губернатор подчеркнул, что работы идут в соответствии с графиком, отметив, что в непростое экономическое время для этого требуются особые усилия.

"Важно, чтобы и в дальнейшем строительство шло без отставаний. Особенно приятно, что в создании объекта, который жители ждали 55 лет, участвует ярославская компания "Мостоотряд-6". Это подтверждает, что для реализации таких масштабных задач у нас есть и опыт, и компетенции", - сказал глава региона.

Заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко назвал третий мост одним из важнейших и долгожданных проектов для Ярославля.

"Строительство ведется сразу на нескольких направлениях, и такой подход позволяет максимально задействовать все ресурсы одновременно, последовательно двигаясь к самому ответственному этапу – устройству опор непосредственно в русле Волги", - цитирует Душко пресс-служба областного правительства.

Новый мост, протяженность которого вместе с подходами составит свыше трех километров, свяжет Фрунзенский и Заволжский районы Ярославля. Завершить строительство планируется до конца 2030 года, отмечают в областном правительстве.