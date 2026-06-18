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Мерц выступил против новых долгов при обсуждении финансовой программы ЕС - РИА Новости, 18.06.2026
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20:46 18.06.2026
Мерц выступил против новых долгов при обсуждении финансовой программы ЕС

Мерц выступил против новых общеевропейских заимствований для финпрограммы ЕС

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мерц выступил против новых общеевропейских заимствований при обсуждении финансовой программы ЕС.
  • Канцлер отметил, что европейским странам придется приложить значительные усилия, чтобы принять сбалансированный бюджет на период с 2028 года.
БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против новых общеевропейских заимствований при обсуждении финансовой программы ЕС.
"У нас есть и очень сложная тема - вопрос будущей финансовой программы Европейского союза... Я со своей стороны дал понять: новых европейских долгов быть не может", - сказал Мерц перед заседанием Европейского совета. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Канцлер Германии отметил, что европейским странам придется приложить значительные усилия, чтобы принять бюджет на период с 2028 года, при этом сделав его сбалансированным.
Газета Politico сообщила в мае, что Международный валютный фонд (МВФ) предупредил Евросоюз об опасности роста государственного долга европейских стран, который может нанести ущерб экономике блока. Как отмечается в документе МВФ, при сохранении нынешней политики ЕС долг среднестатистической европейской страны к 2040 году достигнет 130% ВВП, что примерно вдвое больше нынешнего уровня.
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