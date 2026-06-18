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СМИ: Евросоюз теперь живет "в мире волков, а не розовых пони" - РИА Новости, 18.06.2026
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16:33 18.06.2026
СМИ: Евросоюз теперь живет "в мире волков, а не розовых пони"

Рейтер: ЕС из-за дешевого импорта из КНР больше не живет "в мире розовых пони"

© Fotolia / jamdesignФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Fotolia / jamdesign
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Евросоюзе заявили об усложнении ситуации из-за наплыва дешевого импорта из Китая.
  • Газета New York Times писала о приближении Европы к торговой войне с Китаем из-за угроз для промышленности континента.
  • Министерство коммерции КНР заявило о решительных ответных мерах в случае ограничений со стороны ЕС.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Евросоюзе на фоне ситуации с наплывом дешевого импорта из Китая, который привел к дефициту торгового баланса между Брюсселем и Пекином, заявили, что теперь блок живет "в мире волков, а не розовых пони", как раньше, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломата ЕС.
В конце мая газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем и опасается экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет ограничивать китайские компании и товары.
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"Мы теперь живем в мире волков. Мы больше не живем в мире розовых пони и радуги", - заявил в комментарии Рейтер неназванный евродипломат.
Агентство отмечает, что ситуация для Брюсселя осложняется в том числе и тем, что пошлины, введенные американским президентом Дональдом Трампом, закрывают доступ к рынку США.
Ранее издание Politico сообщало, что Еврокомиссия разработала пакет защитных торговых мер против дешевого импорта из Китая. Кроме того, газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что еврокомиссар по торговле Марош Шефчович прорабатывает пошлины на китайские химикаты и оборудование, чтобы остановить сильный наплыв продукции, который "пошатнул позиции европейских производителей".
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