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В ЕС призвали отказаться от санкций, затрагивающих свободу слова - РИА Новости, 18.06.2026
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01:41 18.06.2026
В ЕС призвали отказаться от санкций, затрагивающих свободу слова

Депутат Картайзер призвал ЕС отказаться от антироссийских санкций

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Евросоюзу следует отказаться от антироссийских санкций, затрагивающих свободу выражения мнений.
  • По мнению Картайзера, проводимая ЕС практика санкционного давления на людей за их политические взгляды противоречит европейским демократическим принципам.
  • Депутат подчеркнул, что Евросоюз утратит моральный авторитет, если будет отходить от собственных принципов.
БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Евросоюзу следует отказаться от антироссийских санкций, затрагивающих свободу выражения мнений, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Необходимо отменить все санкции, которые связаны со свободой слова. Каждый имеет право на свое собственное мнение и свободно высказывать свое мнение", - сказал собеседник агентства.
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По его мнению, защита фундаментальных свобод должна распространяться на всех, независимо от их политических взглядов.
Картайзер подчеркнул, что проводимая ЕС практика санкционного давления на людей за их политические взгляды противоречит собственным европейским демократическим принципам.
"Если мы начали это делать (преследовать людей за инакомыслие - ред.), мы больше не являемся демократией, мы больше не уважаем верховенство закона", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Евросоюз утратит моральный авторитет, если будет отходить от собственных принципов.
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