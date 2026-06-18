Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Евросоюзу следует отказаться от антироссийских санкций, затрагивающих свободу выражения мнений.
- По мнению Картайзера, проводимая ЕС практика санкционного давления на людей за их политические взгляды противоречит европейским демократическим принципам.
- Депутат подчеркнул, что Евросоюз утратит моральный авторитет, если будет отходить от собственных принципов.
БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Евросоюзу следует отказаться от антироссийских санкций, затрагивающих свободу выражения мнений, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Необходимо отменить все санкции, которые связаны со свободой слова. Каждый имеет право на свое собственное мнение и свободно высказывать свое мнение", - сказал собеседник агентства.
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По его мнению, защита фундаментальных свобод должна распространяться на всех, независимо от их политических взглядов.
"Если мы начали это делать (преследовать людей за инакомыслие - ред.), мы больше не являемся демократией, мы больше не уважаем верховенство закона", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Евросоюз утратит моральный авторитет, если будет отходить от собственных принципов.