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Тысячелетний дуб Робин Гуда в Шервудском лесу погиб - РИА Новости, 18.06.2026
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14:37 18.06.2026
Тысячелетний дуб Робин Гуда в Шервудском лесу погиб

"Дуб майора" в Шервудском лесу не дал свежей листвы и погиб

© Фото : Королевское общество защиты птицПогибший "Дуб майора" в Шервудском лесу
Погибший Дуб майора в Шервудском лесу - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Королевское общество защиты птиц
Погибший "Дуб майора" в Шервудском лесу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Дуб майора» в Шервудском лесу, которому около 1200 лет и который связан с легендой о Робин Гуде, погиб.
  • Точная причина гибели дуба неизвестна, но ей мог способствовать наплыв туристов, начавшийся еще в Викторианскую эпоху.
  • Старший управляющий заповедника RSPB Холли Дрейк заявила, что «Дуб майора» останется в сердце Шервуда как памятник природы.
ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Так называемый "Дуб майора" в Шервудском лесу возле Ноттингема, которому около 1200 лет, и который также называется дубом Робин Гуда, в этом году не дал свежей листвы и погиб, сообщила газета Independent со ссылкой на Королевское общество защиты птиц (Royal Society for the Protection of Birds, RSPB), которое управляет заповедником.
"Умер легендарный "Дуб майора", 1200-летнее дерево в Шервудском лесу, которое, как известно, связано с Робин Гудом", - пишет издание.
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Смерть дерева была объявлена RSPB после того, как этой весной на нем не появились листья.
Точная причина гибели неизвестна, однако ей, вероятно, способствовал наплыв туристов, который начался еще в Викторианскую эпоху. Как отметили в RSPB, люди утрамбовали землю вокруг дерева, что стало мешать дождевой воде проникать к его корням.
"Дуб майора останется в сердце Шервуда как памятник природы. Он продолжает жить в легенде о Робин Гуде и продолжает оказывать такую же поддержку экосистеме леса после смерти, как и при жизни", - заявила старший управляющий заповедника RSPB Холли Дрейк.
Дуб растет в Шервуде со времен нормандского завоевания. Многие другие дубы из этого леса использовались при возведении крыши собора Святого Павла в Лондоне, а также при строительстве британского флота при адмирале Горацио Нельсоне.
Название "Дуб майора" дерево получило в 1790 году после того, как было упомянуто в книге майора Хеймана Рука, который описал это дерево в своей книге о флоре Шервудского леса. Согласно легенде, именно вокруг этого дуба находился штаб разбойника Робин Гуда.
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