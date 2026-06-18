Тысячелетний дуб Робин Гуда в Шервудском лесу погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ «Дуб майора» в Шервудском лесу, которому около 1200 лет и который связан с легендой о Робин Гуде, погиб.

Точная причина гибели дуба неизвестна, но ей мог способствовать наплыв туристов, начавшийся еще в Викторианскую эпоху.

Старший управляющий заповедника RSPB Холли Дрейк заявила, что «Дуб майора» останется в сердце Шервуда как памятник природы.

ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Так называемый "Дуб майора" в Шервудском лесу возле Ноттингема, которому около 1200 лет, и который также называется дубом Робин Гуда, в этом году не дал свежей листвы и погиб, сообщила газета Independent со ссылкой на Королевское общество защиты птиц (Royal Society for the Protection of Birds, RSPB), которое управляет заповедником.

"Умер легендарный "Дуб майора", 1200-летнее дерево в Шервудском лесу, которое, как известно, связано с Робин Гудом", - пишет издание.

Смерть дерева была объявлена RSPB после того, как этой весной на нем не появились листья.

Точная причина гибели неизвестна, однако ей, вероятно, способствовал наплыв туристов, который начался еще в Викторианскую эпоху. Как отметили в RSPB, люди утрамбовали землю вокруг дерева, что стало мешать дождевой воде проникать к его корням.

"Дуб майора останется в сердце Шервуда как памятник природы. Он продолжает жить в легенде о Робин Гуде и продолжает оказывать такую же поддержку экосистеме леса после смерти, как и при жизни", - заявила старший управляющий заповедника RSPB Холли Дрейк.

Дуб растет в Шервуде со времен нормандского завоевания. Многие другие дубы из этого леса использовались при возведении крыши собора Святого Павла в Лондоне , а также при строительстве британского флота при адмирале Горацио Нельсоне.