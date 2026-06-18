В Башкирии три человека погибли в ДТП со скорой помощью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дуванском районе Башкирии на 80-м километре автодороги «Кропачево — Месягутово — Ачит» произошло ДТП со скорой помощью и большегрузом.
- В результате аварии погибли два медицинских работника и 20-летняя девушка, водитель спецтранспорта находится в крайне тяжелом состоянии.
- Прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств случившегося и ход доследственной проверки.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Три человека погибли при ДТП со скорой помощью в Башкирии, еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает прокуратура республики.
Смертельное ДТП произошло в четверг днем в Дуванском районе.
"По предварительным данным, сегодня на 80-м километре автодороги "Кропачево-Месягутово-Ачит" столкнулись карета скорой медицинской помощи и большегрузный транспорт. В результате аварии погибли два медицинских работника и 20-летняя девушка. Водитель спецтранспорта в крайне тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств случившегося, проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.
"Кроме того, ведомство поставило на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, и окончательное принятие процессуального решения", - отмечается в сообщении.
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17 июня, 08:06