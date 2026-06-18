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В Башкирии три человека погибли в ДТП со скорой помощью - РИА Новости, 18.06.2026
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18:12 18.06.2026 (обновлено: 18:25 18.06.2026)
В Башкирии три человека погибли в ДТП со скорой помощью

В Башкирии 3 человека погибли в ДТП со скорой, еще один в тяжелом состоянии

© Фото : прокуратура Республики БашкортостанПоследствия ДТП с участием машины скорой помощи в Башкирии
Последствия ДТП с участием машины скорой помощи в Башкирии - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : прокуратура Республики Башкортостан
Последствия ДТП с участием машины скорой помощи в Башкирии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дуванском районе Башкирии на 80-м километре автодороги «Кропачево — Месягутово — Ачит» произошло ДТП со скорой помощью и большегрузом.
  • В результате аварии погибли два медицинских работника и 20-летняя девушка, водитель спецтранспорта находится в крайне тяжелом состоянии.
  • Прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств случившегося и ход доследственной проверки.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Три человека погибли при ДТП со скорой помощью в Башкирии, еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает прокуратура республики.
Смертельное ДТП произошло в четверг днем в Дуванском районе.
"По предварительным данным, сегодня на 80-м километре автодороги "Кропачево-Месягутово-Ачит" столкнулись карета скорой медицинской помощи и большегрузный транспорт. В результате аварии погибли два медицинских работника и 20-летняя девушка. Водитель спецтранспорта в крайне тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств случившегося, проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.
"Кроме того, ведомство поставило на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, и окончательное принятие процессуального решения", - отмечается в сообщении.
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