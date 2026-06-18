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В Москве на Киевском шоссе столкнулись три грузовика - РИА Новости, 18.06.2026
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16:38 18.06.2026
В Москве на Киевском шоссе столкнулись три грузовика

ДТП с участием трех грузовых машин произошло на 64 км Киевского шоссе в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 64 километре Киевского шоссе в Москве произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей.
  • Движение в сторону области затруднено на 7 километров.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых автомобилей произошло на 64 километре Киевского шоссе в Москве, движение затруднено на 7 километров, сообщает столичный департамент транспорта.
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"На 64 километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что движение в сторону области затруднено на 7 километров.
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