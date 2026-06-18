В Москве на Киевском шоссе столкнулись три грузовика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 64 километре Киевского шоссе в Москве произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей.
- Движение в сторону области затруднено на 7 километров.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых автомобилей произошло на 64 километре Киевского шоссе в Москве, движение затруднено на 7 километров, сообщает столичный департамент транспорта.
«
"На 64 километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что движение в сторону области затруднено на 7 километров.