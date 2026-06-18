В Брянской области сбили 113 дронов самолетного типа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Брянской области сбито 113 вражеских беспилотников самолетного типа.
- Беспилотники были уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны и другими силовыми структурами.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ПВО сбила над территорией Брянской области 113 вражеских беспилотников самолетного типа, сообщает правительство Брянской области.
"Прошедшей ночью над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС - Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 113 вражеских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении регионального правительства в канале на платформе "Макс".