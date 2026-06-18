МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Жители Покровки Херсонской области, которая была почти полностью уничтожена ВСУ, находили в своем селе обломки дронов польского производства, видео с рассказом очевидца РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.