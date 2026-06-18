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Жители уничтоженной ВСУ Покровки находили обломки польских дронов - РИА Новости, 18.06.2026
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04:23 18.06.2026 (обновлено: 04:37 18.06.2026)
Жители уничтоженной ВСУ Покровки находили обломки польских дронов

Мирошник: жители Покровки в Херсонской области находили обломки польских дронов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Покровки Херсонской области находили в своем селе обломки дронов польского производства.
  • Местный житель рассказал, что ВСУ почти полностью уничтожили Покровку и заповедный лес вокруг села, сбрасывая с дронов снаряды и зажигательные боеприпасы.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Жители Покровки Херсонской области, которая была почти полностью уничтожена ВСУ, находили в своем селе обломки дронов польского производства, видео с рассказом очевидца РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Мы обломки собирали там, Poland, поняли, ну, Польша или кто там, оттуда. Один английский, крыло английское, то, что куски валялись, крылья тоже", - рассказал местный житель.
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Ранее мужчина рассказал, что ВСУ почти полностью уничтожили Покровку и заповедный лес вокруг села, сбрасывая с дронов снаряды и зажигательные боеприпасы. Он рассказал также об особой тактике украинских боевиков, которые целенаправленно отправляют по два дрона для атаки на дома мирных граждан: первый сбрасывает заряд, пробивая крышу, а второй совершает поджог.
Жители ряда населенных пунктов на Кинбурнской косе, ранее входивших в Николаевскую область Украины, включая Покровку, на референдуме в сентябре 2022 года приняли решение о вхождении в РФ в составе Херсонской области.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Российский президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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