В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадал мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекино Белгородской области FPV-дрон ВСУ сдетонировал о дорожное полотно, в результате чего мужчина получил поверхностное осколочное ранение голени.
- В нескольких населенных пунктах Белгородской области зафиксированы разрушения: повреждены фасады, автомобили, частные домовладения и социальный объект.
БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Житель Шебекино Белгородской области получил осколочное ранение в результате взрыва дрона ВСУ, сообщает оперштаб региона.
Уточняется, что разрушения зафиксированы в Шебекино, в Краснояружском округе – в поселке Красная Яруга и поселке Быценков, в селе Замостье Грайворонского округа и в селе Долгое Валуйского округа. В результате атак дронов повреждены фасад коммерческого объекта, припаркованный автобус, два грузовых и семь легковых автомобилей, остекление социального объекта, два частных домовладения.