В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадал мужчина

Уточняется, что разрушения зафиксированы в Шебекино, в Краснояружском округе – в поселке Красная Яруга и поселке Быценков, в селе Замостье Грайворонского округа и в селе Долгое Валуйского округа. В результате атак дронов повреждены фасад коммерческого объекта, припаркованный автобус, два грузовых и семь легковых автомобилей, остекление социального объекта, два частных домовладения.