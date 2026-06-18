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В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 18.06.2026
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13:51 18.06.2026 (обновлено: 15:09 18.06.2026)
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадал мужчина

В Шебекино при взрыве дрона ВСУ ранен мужчина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекино Белгородской области FPV-дрон ВСУ сдетонировал о дорожное полотно, в результате чего мужчина получил поверхностное осколочное ранение голени.
  • В нескольких населенных пунктах Белгородской области зафиксированы разрушения: повреждены фасады, автомобили, частные домовладения и социальный объект.
БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Житель Шебекино Белгородской области получил осколочное ранение в результате взрыва дрона ВСУ, сообщает оперштаб региона.
"В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Бойцы самообороны доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ. У него диагностировали поверхностное осколочное ранение голени. Помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что разрушения зафиксированы в Шебекино, в Краснояружском округе – в поселке Красная Яруга и поселке Быценков, в селе Замостье Грайворонского округа и в селе Долгое Валуйского округа. В результате атак дронов повреждены фасад коммерческого объекта, припаркованный автобус, два грузовых и семь легковых автомобилей, остекление социального объекта, два частных домовладения.
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