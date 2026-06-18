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Украинский дрон целенаправленно преследовал машину с детьми под Брянском - РИА Новости, 18.06.2026
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13:41 18.06.2026
Украинский дрон целенаправленно преследовал машину с детьми под Брянском

Украинский дрон целенаправленно преследовал машину с двумя детьми под Брянском

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский дрон целенаправленно преследовал машину с детьми, в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук
  • В атакованном автомобиле ехала женщина с двумя дочерьми, обе девочки получили ранения, одна находится в тяжелом состоянии.
БРЯНСК, 18 июн - РИА Новости. Украинский дрон целенаправленно преследовал машину с детьми, в Брянской области, в результате чего две девочки получили ранения, заявил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
В четверг Ковальчук сообщил, что в селе Чуровичи Климовского района украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором ехала мама с двумя дочками 10 и 11 лет. Обе девочки получили ранения, одна находится тяжелом состоянии.
"Дрон целенаправленно преследовал машину, женщина пыталась уйти от удара, но безуспешно", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
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