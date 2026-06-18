Украинский дрон целенаправленно преследовал машину с детьми под Брянском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский дрон целенаправленно преследовал машину с детьми, в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук
- В атакованном автомобиле ехала женщина с двумя дочерьми, обе девочки получили ранения, одна находится в тяжелом состоянии.
БРЯНСК, 18 июн - РИА Новости. Украинский дрон целенаправленно преследовал машину с детьми, в Брянской области, в результате чего две девочки получили ранения, заявил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
В четверг Ковальчук сообщил, что в селе Чуровичи Климовского района украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором ехала мама с двумя дочками 10 и 11 лет. Обе девочки получили ранения, одна находится тяжелом состоянии.
"Дрон целенаправленно преследовал машину, женщина пыталась уйти от удара, но безуспешно", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.