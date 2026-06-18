В Брянской области дрон-камикадзе атаковал автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Чуровичи Брянской области дрон-камикадзе атаковал автомобиль с женщиной и двумя дочерьми.
- Обе девочки ранены, одна из них в тяжелом состоянии, они доставлены в больницу.
БРЯНСК, 18 июн - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль с женщиной и двумя дочками в селе Чуровичи Брянской области, дети ранены, одна из девочек - в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"В селе Чуровичи Климовского района дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором ехала мама с двумя дочками 10 и 11 лет… Обе девочки ранены, одна - в тяжелом состоянии. Они незамедлительно доставлены в больницу, медики делают все возможное", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.