В Брянской области дрон-камикадзе атаковал автомобиль

БРЯНСК, 18 июн - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль с женщиной и двумя дочками в селе Чуровичи Брянской области, дети ранены, одна из девочек - в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.