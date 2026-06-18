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В Белгородской области при ударе дрона погиб человек - РИА Новости, 18.06.2026
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10:45 18.06.2026
В Белгородской области при ударе дрона погиб человек

В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погиб человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ракитянском округе Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю один человек погиб, еще один получил ранения.
  • Сын погибшего, получивший осколочные ранения спины и плеча, был доставлен в Ракитянскую ЦРБ и после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.
БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения в Ракитянском округе Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщает оперштаб Белгородской области.
"Во время очередной атаки ВСУ один человек погиб, еще один получил ранения. В Ракитянском округе в районе села Борисполье дрон нанес удар по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что сына погибшего, получившего осколочные ранения спины и плеча, бойцы "БАРС-Белгород" доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено, добавили в оперштабе.
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