В Белгородской области при ударе дрона погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ракитянском округе Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю один человек погиб, еще один получил ранения.
- Сын погибшего, получивший осколочные ранения спины и плеча, был доставлен в Ракитянскую ЦРБ и после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.
БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения в Ракитянском округе Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщает оперштаб Белгородской области.
Уточняется, что сына погибшего, получившего осколочные ранения спины и плеча, бойцы "БАРС-Белгород" доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено, добавили в оперштабе.