В Курской области женщина пострадала при атаке дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ В Рыльском районе Курской области в результате удара дрона ВСУ ранена 61-летняя женщина.

Женщина получила осколочные ранения и находится в состоянии средней степени тяжести, ее эвакуируют в Курск.

КУРСК, 18 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила осколочные ранения в результате удара дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области, она находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

« "Мирная жительница ранена после удара украинского дрона. Сегодня утром вражеский дрон атаковал село Степановка Рыльского района. Ранена 61-летняя женщина. У нее осколочные ранения. Она в состоянии средней степени тяжести", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Глава региона уточнил, что бригада скорой помощи эвакуирует ее в Курск.