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В Курской области женщина пострадала при атаке дрона - РИА Новости, 18.06.2026
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09:45 18.06.2026 (обновлено: 09:52 18.06.2026)
В Курской области женщина пострадала при атаке дрона

В Рыльском районе Курской области женщина пострадала при атаке дрона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рыльском районе Курской области в результате удара дрона ВСУ ранена 61-летняя женщина.
  • Женщина получила осколочные ранения и находится в состоянии средней степени тяжести, ее эвакуируют в Курск.
КУРСК, 18 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила осколочные ранения в результате удара дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области, она находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«
"Мирная жительница ранена после удара украинского дрона. Сегодня утром вражеский дрон атаковал село Степановка Рыльского района. Ранена 61-летняя женщина. У нее осколочные ранения. Она в состоянии средней степени тяжести", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что бригада скорой помощи эвакуирует ее в Курск.
"Наши врачи окажут всю необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления! Уважаемые жители, подлые атаки врага продолжаются. Пожалуйста, будьте бдительны и соблюдайте все меры безопасности!" - добавил он.
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