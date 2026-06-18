В Курской области женщина пострадала при атаке дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рыльском районе Курской области в результате удара дрона ВСУ ранена 61-летняя женщина.
- Женщина получила осколочные ранения и находится в состоянии средней степени тяжести, ее эвакуируют в Курск.
КУРСК, 18 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила осколочные ранения в результате удара дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области, она находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«
"Мирная жительница ранена после удара украинского дрона. Сегодня утром вражеский дрон атаковал село Степановка Рыльского района. Ранена 61-летняя женщина. У нее осколочные ранения. Она в состоянии средней степени тяжести", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что бригада скорой помощи эвакуирует ее в Курск.
"Наши врачи окажут всю необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления! Уважаемые жители, подлые атаки врага продолжаются. Пожалуйста, будьте бдительны и соблюдайте все меры безопасности!" - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18