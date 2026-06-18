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Выплаты за наставничество хотят ввести для медиков Калужской области - РИА Новости, 18.06.2026
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
15:24 18.06.2026
Выплаты за наставничество хотят ввести для медиков Калужской области

Доплаты за наставничество планируют ввести для медиков Калужской области

© Фото : Законодательное собрание Калужской областиПредседатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев
Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Законодательное собрание Калужской области
Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В закон об оплате труда медиков Калужской области внесли поправки, планируется, что за наставничество будут доплачивать по 1 тысяче рублей за каждого подопечного, сообщает пресс-служба областного парламента.
"Их размер — 1 тысяча рублей за каждого подопечного. Предоставлять выплаты планируется с 1 сентября 2026 года", — рассказал председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев, его слова приводит пресс-служба.
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Помимо этого, до 1 января 2030 года продлили действие нормы, по которой застройщики могут получить государственные или муниципальные участки в аренду без торгов для строительства многоквартирных домов, если согласятся передать квартиры не менее чем 15 обманутым дольщикам. За время действия этой нормы восстановили права более 120 пострадавших граждан из семи проблемных объектов.
На заседании уточнили порядок распределения разрешений на охоту. Если охотник не добыл копытное животное в срок, а квота осталась неиспользованной, уполномоченное ведомство может выдать новое разрешение желающим — в пределах оставшейся квоты и установленных сроков охоты.
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