Внешний долг России резко снизился

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Задолженность России перед внешними кредиторами в апреле уменьшилась на 4,2 миллиарда долларов.
- Предыдущий максимум сокращения задолженности был в июле 2018 года — тогда она уменьшилась на 3,6 миллиарда долларов.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Задолженность России перед внешними кредиторами в апреле уменьшилась на максимальные значения за все время ведения статистики, подсчитало РИА Новости по данным Минфина.
Так, по итогам марта обязательства перед нерезидентами составили 61,1 миллиарда долларов, а в конце апреля — 58,9 миллиарда долларов. В результате они сократились сразу на 4,2 миллиарда долларов.
Настолько быстро показатель не падал как минимум последние 15 лет. Предыдущий максимум был в июле 2018 года — тогда произошло уменьшение на 3,6 миллиарда долларов.
В начале июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что уровень государственного долга составляет 16,4 процента ВВП.
Министр финансов Антон Силуанов говорил, что страна скоро полностью погасит внешнюю часть задолженности.
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