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Внешний долг России резко снизился - РИА Новости, 18.06.2026
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02:11 18.06.2026 (обновлено: 02:44 18.06.2026)
Внешний долг России резко снизился

Внешний госдолг России в апреле сократился на рекордные 4,2 миллиарда долларов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задолженность России перед внешними кредиторами в апреле уменьшилась на 4,2 миллиарда долларов.
  • Предыдущий максимум сокращения задолженности был в июле 2018 года — тогда она уменьшилась на 3,6 миллиарда долларов.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Задолженность России перед внешними кредиторами в апреле уменьшилась на максимальные значения за все время ведения статистики, подсчитало РИА Новости по данным Минфина.
Так, по итогам марта обязательства перед нерезидентами составили 61,1 миллиарда долларов, а в конце апреля — 58,9 миллиарда долларов. В результате они сократились сразу на 4,2 миллиарда долларов.
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Настолько быстро показатель не падал как минимум последние 15 лет. Предыдущий максимум был в июле 2018 года — тогда произошло уменьшение на 3,6 миллиарда долларов.
В начале июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что уровень государственного долга составляет 16,4 процента ВВП.
Министр финансов Антон Силуанов говорил, что страна скоро полностью погасит внешнюю часть задолженности.
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