Краткий пересказ от РИА ИИ Задолженность России перед внешними кредиторами в апреле уменьшилась на 4,2 миллиарда долларов.

Предыдущий максимум сокращения задолженности был в июле 2018 года — тогда она уменьшилась на 3,6 миллиарда долларов.

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Задолженность России перед внешними кредиторами в апреле уменьшилась на максимальные значения за все время ведения статистики, подсчитало РИА Новости по данным Минфина.

Так, по итогам марта обязательства перед нерезидентами составили 61,1 миллиарда долларов, а в конце апреля — 58,9 миллиарда долларов. В результате они сократились сразу на 4,2 миллиарда долларов.

Настолько быстро показатель не падал как минимум последние 15 лет. Предыдущий максимум был в июле 2018 года — тогда произошло уменьшение на 3,6 миллиарда долларов.

В начале июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что уровень государственного долга составляет 16,4 процента ВВП.