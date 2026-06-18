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Россия и Камбоджа подписали договор о передаче осужденных - РИА Новости, 18.06.2026
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19:17 18.06.2026
Россия и Камбоджа подписали договор о передаче осужденных

Россия и Камбоджа подписали договор о выдаче осужденных к лишению свободы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Константин Панферов и государственный секретарь Минюста Камбоджи Неак Сеакерин подписали договор о выдаче осужденных к лишению свободы.
  • Церемония подписания прошла в рамках встречи сопредседателей межправительственной Российско-Камбоджийской комиссии на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
  • Договор позволит защитить права граждан обеих стран и будет способствовать более эффективной ресоциализации осужденных в случае их передачи для отбывания наказания на родине.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Заместитель министра юстиции РФ Константин Панферов и государственный секретарь Минюста Камбоджи Неак Сеакерин подписали договор о выдаче осужденных к лишению свободы, сообщает российское министерство.
"Россия и Камбоджа подписали договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы... Документ подписали заместитель министра юстиции Российской Федерации Константин Панферов и государственный секретарь министерства юстиции Королевства Камбоджа Неак Сеакерин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что церемония подписания прошла в рамках встречи сопредседателей межправительственной Российско-Камбоджийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшейся на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани.
Как рассказали в Минюсте РФ, договор позволит защитить права граждан обеих стран, а также будет способствовать более эффективной ресоциализации осужденных в случае их передачи для отбывания наказания на родине.
"Теперь между Россией и Камбоджей имеется "триада" международных договоров в сфере юстиции. Это свидетельствует о высоком уровне правового сотрудничества между странами", - подчеркнули российском ведомстве.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
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