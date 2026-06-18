Девочку, пропавшую в Кемеровской области, нашли мертвой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девятилетняя девочка, пропавшая в районе Уфимцево в Кемеровской области 16 июня, найдена погибшей.
- Тело девочки обнаружили добровольцы берегового поста отряда «ЛизаАлерт» на третьи сутки поисков.
МОСКВА, 18 июня- РИА Новости. Девятилетняя девочка, которая пропала в районе Уфимцево в Кемеровской области 16 июня, спустя трое суток поисков найдена погибшей, сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".
"В Уфимцево Промышленновского района Кемеровской области на третьи сутки безостановочных поисков обнаружена погибшей девятилетняя девочка", - говорится в сообщении.
Как уточняется, тело девочки нашли добровольцы берегового поста отряда, для проверки информации на место отправилась водная группа "ЛизаАлерт".
Шестнадцатого июня девятилетняя девочка не вернулась домой в деревне Уфимцево в Промышленновском районе
Кемеровской области. Участие в поисках принимал отряд "ЛизаАлерт", кроме того, были задействованы добровольцы, кинолог.
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