Девочку, пропавшую в Кемеровской области, нашли мертвой

Краткий пересказ от РИА ИИ Девятилетняя девочка, пропавшая в районе Уфимцево в Кемеровской области 16 июня, найдена погибшей.

Тело девочки обнаружили добровольцы берегового поста отряда «ЛизаАлерт» на третьи сутки поисков.

МОСКВА, 18 июня- РИА Новости. Девятилетняя девочка, которая пропала в районе Уфимцево в Кемеровской области 16 июня, спустя трое суток поисков найдена погибшей, сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Как уточняется, тело девочки нашли добровольцы берегового поста отряда, для проверки информации на место отправилась водная группа "ЛизаАлерт".

Шестнадцатого июня девятилетняя девочка не вернулась домой в деревне Уфимцево в Промышленновском районе