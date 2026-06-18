Рейтинг@Mail.ru
Девочку, пропавшую в Кемеровской области, нашли мертвой - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 18.06.2026
Девочку, пропавшую в Кемеровской области, нашли мертвой

Пропавшую в Кемеровской области девочку нашли погибшей спустя 3 дня поисков

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкНашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девятилетняя девочка, пропавшая в районе Уфимцево в Кемеровской области 16 июня, найдена погибшей.
  • Тело девочки обнаружили добровольцы берегового поста отряда «ЛизаАлерт» на третьи сутки поисков.
МОСКВА, 18 июня- РИА Новости. Девятилетняя девочка, которая пропала в районе Уфимцево в Кемеровской области 16 июня, спустя трое суток поисков найдена погибшей, сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".
"В Уфимцево Промышленновского района Кемеровской области на третьи сутки безостановочных поисков обнаружена погибшей девятилетняя девочка", - говорится в сообщении.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
На месте пропажи Усольцевых в тайге под Красноярском нашли следы медведей
10 июня, 12:36
Как уточняется, тело девочки нашли добровольцы берегового поста отряда, для проверки информации на место отправилась водная группа "ЛизаАлерт".
Шестнадцатого июня девятилетняя девочка не вернулась домой в деревне Уфимцево в Промышленновском районе
Кемеровской области. Участие в поисках принимал отряд "ЛизаАлерт", кроме того, были задействованы добровольцы, кинолог.
Карелия. Ладожское озеро. - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
В Карелии ребенок пропал во время отдыха с родителями
13 июня, 15:17
 
ПроисшествияКемеровская областьПромышленновский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала