Опрос показал, сколько детей смотрит российский контент

Краткий пересказ от РИА ИИ 78% детей в возрасте 7–10 лет смотрят российский контент, сообщил ВЦИОМ.

Среди детей 7–10 лет растет потребление западного контента — 55%.

25% родителей готовы оплатить подписку или разово купить контент по просьбе ребенка.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский контент смотрят 78% детей в возрасте 7–10 лет, при этом потребление западного контента растет, сообщила заместитель руководителя департамента политических исследований, руководитель Центра аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева.

В четверг в Москве проходит заседание Общественного совета при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Выступая на заседании, Атаева привела данные исследования ВЦИОМ о медиапотреблении среди детей и подростков.

"Российский контент в топе: 78% родителей говорят, что их дети 7-10 лет смотрят российский контент. Но растет потребление западного: 55%. Для сравнения для возраста до 4 лет - 42%", - следует из данных презентации, предоставленной Атаевой.

Атаева отметила, что страна-производитель становится осознанным критерием выбора только к подростковому возрасту (с 11 лет), когда западный контент воспринимается как эталон графики, азиатский - как источник глубоких эмоций, а российский - ценится за реализм.