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Опрос показал, сколько детей смотрит российский контент - РИА Новости, 18.06.2026
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17:15 18.06.2026
Опрос показал, сколько детей смотрит российский контент

ВЦИОМ: 78% детей в возрасте 7-10 лет смотрят российский контент

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 78% детей в возрасте 7–10 лет смотрят российский контент, сообщил ВЦИОМ.
  • Среди детей 7–10 лет растет потребление западного контента — 55%.
  • 25% родителей готовы оплатить подписку или разово купить контент по просьбе ребенка.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский контент смотрят 78% детей в возрасте 7–10 лет, при этом потребление западного контента растет, сообщила заместитель руководителя департамента политических исследований, руководитель Центра аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева.
В четверг в Москве проходит заседание Общественного совета при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Выступая на заседании, Атаева привела данные исследования ВЦИОМ о медиапотреблении среди детей и подростков.
"Российский контент в топе: 78% родителей говорят, что их дети 7-10 лет смотрят российский контент. Но растет потребление западного: 55%. Для сравнения для возраста до 4 лет - 42%", - следует из данных презентации, предоставленной Атаевой.
Атаева отметила, что страна-производитель становится осознанным критерием выбора только к подростковому возрасту (с 11 лет), когда западный контент воспринимается как эталон графики, азиатский - как источник глубоких эмоций, а российский - ценится за реализм.
Из данных презентации также следует, что 25% родителей готовы оплатить подписку или разово купить контент, если ребенок просит его посмотреть. Остальные прибегают к пиратским методам потребления или ищут похожий или альтернативный контент бесплатно.
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