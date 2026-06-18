Детей, пострадавших от БПЛА ВСУ под Брянском, доставили в медцентр в Минске

МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Все пятеро детей, пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области, доставлены в медицинский центр в Минске, сообщили в минздраве Белоруссии РИА Новости.

"Все пять детей доставлены в Республиканский научно-практический центр детской хирургии", - сказал представитель министерства.

Позже в министерстве информировали, что пострадавшие при атаке БПЛА на автобус в Брянской области белорусы прибыли в республику и направляются к местам госпитализации. Пятерых пострадавших детей (один в тяжелом состоянии) готовы принять в РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента госпитализируют в главный военный медицинский клинический центр № 432 вооруженных сил Белоруссии.