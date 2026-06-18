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Детей, пострадавших от БПЛА ВСУ под Брянском, доставили в медцентр в Минске - РИА Новости, 18.06.2026
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14:45 18.06.2026 (обновлено: 16:28 18.06.2026)
Детей, пострадавших от БПЛА ВСУ под Брянском, доставили в медцентр в Минске

РИА Новости: детей, пострадавших при атаке БПЛА под Брянском, доставили в Минск

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРебенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске
Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все пятеро детей, пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области, доставлены в Республиканский научно-практический центр детской хирургии в Минске.
  • Один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии.
  • Взрослого пациента, пострадавшего при атаке БПЛА, госпитализируют в главный военный медицинский клинический центр № 432 вооруженных сил Белоруссии.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Все пятеро детей, пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области, доставлены в медицинский центр в Минске, сообщили в минздраве Белоруссии РИА Новости.
«
"Все пять детей доставлены в Республиканский научно-практический центр детской хирургии", - сказал представитель министерства.
Ранее глава минздрава Белоруссии Александр Ходжаев сообщал, что в четверг утром из Брянской области в Белоруссию были эвакуированы 6 пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области, из них две тяжелых, это один ребенок и один взрослый, и четыре человека находятся в состоянии разной степени тяжести, но не тяжелые.
Позже в министерстве информировали, что пострадавшие при атаке БПЛА на автобус в Брянской области белорусы прибыли в республику и направляются к местам госпитализации. Пятерых пострадавших детей (один в тяжелом состоянии) готовы принять в РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента госпитализируют в главный военный медицинский клинический центр № 432 вооруженных сил Белоруссии.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
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Специальная военная операция на УкраинеМинскВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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