Рейтинг@Mail.ru
Смерть согласно бонусам: ВСУ торгуют с НАТО жизнями детей - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 18.06.2026

Смерть согласно бонусам: ВСУ торгуют с НАТО жизнями детей

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Вчера террористы-вэсэушники направили беспилотники в белорусских детей. Дети ехали по дорогам Брянщины из родной им Белоруссии в наш краснодарский Геленджик. Дети ехали в обычном туристическом автобусе.
Эти белорусские мальчики не были детьми военных и в принципе не имели какого-либо отношения к армии братской Белоруссии. Ремарка для тех, кто спит и видит, как бы втравить братскую Белоруссию в украинский кризис. И это не только те, кто в Киеве. Но и те, кто в среду тусовались в Эвиане, во Франции, где Макрон принимал "семерочников". Собственно, акт сдачи-приемки гибели или ранений детей подписывают "семерочники".
Последствия удара БПЛА по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В Кремле назвали удар ВСУ по автобусу в Брянской области целенаправленным
17 июня, 19:25
Обычная юношеская спортивная школа решила отправить учеников позагорать и покупаться на дивных геленджикских пляжах.
Так думали бы нормальные люди.
Террористы-вэсэушники (и их спонсоры — "семерочники") рассматривают детей — юных белорусских футболистов, как в Брянске, или русских будущих учителей из Старобельска — не просто как цель, мишень, противника.
Дети, убитые и раненые, — это бонусы. Для тех, кто их убивает. Ну как на маркетплейсе у товара. Три звездочки, четыре, пять. За набранные бонусы, то есть за убитых и раненых русских и белорусских детей (и взрослых, естественно, тоже), террористам начисляются баллы. А потом, ровно как на маркетплейсе, этими баллами (то есть кровью и болью детей) можно, например, оплатить покупку новых дронов. Нового вооружения. Нового обмундирования.
Это не кремлевская пропаганда, это пересказ публикации из такой всей из себя глобалистской, принадлежащей "амазонскому" Безосу The Washington Post.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин поручил оказать помощь пострадавшим при атаке ВСУ в Брянской области
17 июня, 16:19
Террористы-вэсэушники — их в The Washington Post именуют "операторами БПЛА" — так зарабатывают себе очки. Повышение по службе.
Самое важное — так они покупают для своего непосредственного начальства западные десятки миллиардов долларов и евро.
Пострадавшие на Брянщине дети и погибшая женщина, которая их сопровождала в поездке к морю, — строка в бухгалтерской отчетности об использовании военной помощи, которая льется на Украину водопадом последние дюжину лет.
С 2014-го, с майданного путча, с подавления, кровавого, ракетами и снарядами, попыток дончан и луганчан найти защиту у России. И в России.
Вчера, чтобы сделать красиво спонсорам — лидерам стран и руководителям кабминов, "семерочникам" то есть, тем, что с правом финансовой подписи, и был совершен теракт на Брянщине в отношении белорусских мальчиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Победный перелом: половину армии Украины заменят профессиональные убийцы
16 июня, 08:00
В партере те, кого принимал и ублажал во французском Эвиане Макрон. Они собрались для ничего не значащего трепа под тонкие вина и отменную еду.
А еще они собрались в окрестностях Женевского озера, где гористый воздух и сплошные французы, чтобы принять решение о выделении дополнительных двух десятков миллиардов евро. Террористам-вэсэушникам. Тем не хватает денег, чтобы убивать.
Решение на политическом уровне о новом финансовом транше как раз должны были принять "семерочники".
Для их глаз и организовали кровавое шоу, в котором белорусские мальчики были мишенями. За умелую стрельбу в них и по ним, а также по девушкам и юношам месяц назад в Старобельске, как и вообще по русским детям, которых расстреливали (и продолжают расстреливать теми же БПЛА) в Донбассе, в курском приграничье, на Белгородчине, и выделяются десятки миллиардов долларов и евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Все уже готово: в Киеве запланировали уничтожить всех с русскими генами
15 июня, 08:00
Не для укрепления прогресса, демократии, соблюдения прав человека и иных общечеловеческих "ценностей" на Украине, а чтобы нас уничтожить.
Сегодня в рамках формата "Рамштайн" будут, судя по всему, согласованы технические аспекты.
Теракт против русских детей был предназначен не для украинцев. И не для Зеленского.
Он не имел ни малейшего военного смысла. Его подготовка и осуществление — не чтобы нас запугать. Это — и террористы-вэсэушники более чем в курсе — невозможно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Штирлиц против Мельника и Бандеры: украинская "третья карта" Запада бита
14 июня, 08:00
Теракт был спланирован, чтобы денег получить. Получить наверняка.
Ну а если попутно погибнут дети "неполноценных славян" — тем лучше. Но в принципе деньги имеют большее значение. Потому что с их помощью уничтожение русских можно поставить на поток.
Такова цель. И вот такие для ее достижения используются средства.
Мы в этой ситуации можем идти только вперед, не тратя время на убеждение одних и на объяснения для других. Ставка в схватке — больше чем жизнь. И мы должны не просто выстоять, но и победить.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Полное крушение плана Киева: хитрый блеф против Путина с треском провалился
8 июня, 08:00
 
БелоруссияСтаробельскУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОАтака ВСУ на автобус с детьми из БелоруссииАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала