Вчера террористы-вэсэушники направили беспилотники в белорусских детей. Дети ехали по дорогам Брянщины из родной им Белоруссии в наш краснодарский Геленджик. Дети ехали в обычном туристическом автобусе.

Эти белорусские мальчики не были детьми военных и в принципе не имели какого-либо отношения к армии братской Белоруссии . Ремарка для тех, кто спит и видит, как бы втравить братскую Белоруссию в украинский кризис. И это не только те, кто в Киеве . Но и те, кто в среду тусовались в Эвиане, во Франции , где Макрон принимал "семерочников". Собственно, акт сдачи-приемки гибели или ранений детей подписывают "семерочники".

Обычная юношеская спортивная школа решила отправить учеников позагорать и покупаться на дивных геленджикских пляжах.

Так думали бы нормальные люди.

Террористы-вэсэушники (и их спонсоры — "семерочники") рассматривают детей — юных белорусских футболистов, как в Брянске , или русских будущих учителей из Старобельска — не просто как цель, мишень, противника.

Дети, убитые и раненые, — это бонусы. Для тех, кто их убивает. Ну как на маркетплейсе у товара. Три звездочки, четыре, пять. За набранные бонусы, то есть за убитых и раненых русских и белорусских детей (и взрослых, естественно, тоже), террористам начисляются баллы. А потом, ровно как на маркетплейсе, этими баллами (то есть кровью и болью детей) можно, например, оплатить покупку новых дронов. Нового вооружения. Нового обмундирования.

Это не кремлевская пропаганда, это пересказ публикации из такой всей из себя глобалистской, принадлежащей "амазонскому" Безосу The Washington Post

Террористы-вэсэушники — их в The Washington Post именуют "операторами БПЛА" — так зарабатывают себе очки. Повышение по службе.

Самое важное — так они покупают для своего непосредственного начальства западные десятки миллиардов долларов и евро.

Пострадавшие на Брянщине дети и погибшая женщина, которая их сопровождала в поездке к морю, — строка в бухгалтерской отчетности об использовании военной помощи, которая льется на Украину водопадом последние дюжину лет.

С 2014-го, с майданного путча, с подавления, кровавого, ракетами и снарядами, попыток дончан и луганчан найти защиту у России . И в России.

Вчера, чтобы сделать красиво спонсорам — лидерам стран и руководителям кабминов, "семерочникам" то есть, тем, что с правом финансовой подписи, и был совершен теракт на Брянщине в отношении белорусских мальчиков.

В партере те, кого принимал и ублажал во французском Эвиане Макрон. Они собрались для ничего не значащего трепа под тонкие вина и отменную еду.

А еще они собрались в окрестностях Женевского озера, где гористый воздух и сплошные французы, чтобы принять решение о выделении дополнительных двух десятков миллиардов евро. Террористам-вэсэушникам. Тем не хватает денег , чтобы убивать.

Решение на политическом уровне о новом финансовом транше как раз должны были принять "семерочники".

Для их глаз и организовали кровавое шоу, в котором белорусские мальчики были мишенями. За умелую стрельбу в них и по ним, а также по девушкам и юношам месяц назад в Старобельске, как и вообще по русским детям, которых расстреливали (и продолжают расстреливать теми же БПЛА) в Донбассе , в курском приграничье, на Белгородчине, и выделяются десятки миллиардов долларов и евро.

Не для укрепления прогресса, демократии, соблюдения прав человека и иных общечеловеческих "ценностей" на Украине, а чтобы нас уничтожить.

Сегодня в рамках формата "Рамштайн" будут, судя по всему, согласованы технические аспекты.

Теракт против русских детей был предназначен не для украинцев. И не для Зеленского.

Он не имел ни малейшего военного смысла. Его подготовка и осуществление — не чтобы нас запугать. Это — и террористы-вэсэушники более чем в курсе — невозможно.

Теракт был спланирован, чтобы денег получить. Получить наверняка.

Ну а если попутно погибнут дети "неполноценных славян" — тем лучше. Но в принципе деньги имеют большее значение. Потому что с их помощью уничтожение русских можно поставить на поток.

Такова цель. И вот такие для ее достижения используются средства.