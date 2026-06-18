В Белоруссии возбудили дело после атаки БПЛА по автобусу под Брянском

МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Уголовное дело по факту удара украинского беспилотника по белорусскому автобусу возбуждено в Белоруссии по статье "акт терроризма", сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Александр Суходольский.

"Следственным комитетом Республики Беларусь расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 289 (Акт терроризма) Уголовного кодекса Республики Беларусь, возбужденное по факту удара украинского БПЛА по белорусскому автобусу", - сказал он.