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В Белоруссии возбудили дело после атаки БПЛА по автобусу под Брянском - РИА Новости, 18.06.2026
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10:31 18.06.2026 (обновлено: 10:43 18.06.2026)
В Белоруссии возбудили дело после атаки БПЛА по автобусу под Брянском

В Белоруссии возбудили уголовное дело после атаки БПЛА по автобусу под Брянском

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белоруссии возбудили уголовное дело после удара украинского беспилотника по белорусскому автобусу в Брянской области.
  • Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Уголовное дело по факту удара украинского беспилотника по белорусскому автобусу возбуждено в Белоруссии по статье "акт терроризма", сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Александр Суходольский.
"Следственным комитетом Республики Беларусь расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 289 (Акт терроризма) Уголовного кодекса Республики Беларусь, возбужденное по факту удара украинского БПЛА по белорусскому автобусу", - сказал он.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.
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