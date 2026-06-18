В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли вернуть деньги за растения для дачи

Краткий пересказ от РИА ИИ Растения ненадлежащего качества, купленные для дачи, можно вернуть или обменять.

Право на возврат или обмен возникает, если у растения есть признаки заболевания, поражение вредителями, механические повреждения или его состояние ухудшилось при транспортировке.

В случае нарушения прав потребителей рекомендуется сначала обратиться к продавцу с письменной претензией, а при неурегулировании спора — в Роспотребнадзор.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Купленные для дачи растения ненадлежащего качества можно вернуть, а также обменять или потребовать деньги за товар обратно, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

"С началом дачного сезона становится актуальной покупка растений для огородов и домашнего выращивания… Потребитель вправе предъявить продавцу требования, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей, если в товаре обнаружены недостатки", - говорится в сообщении.

Это возможно, если у купленного растения есть признаки заболевания поражение вредителями, механические повреждения, его состояние ухудшилось при транспортировке. Однако растения хорошего качества не подлежат обмену или возврату.