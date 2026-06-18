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Пользователи Claude AI пожаловались на сбои - РИА Новости, 18.06.2026
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10:54 18.06.2026
Пользователи Claude AI пожаловались на сбои

Пользователи Claude AI из разных стран пожаловались на сбои

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic.
  • Жалобы на работу чат-бота, приложения и веб-сайта поступают из Германии, Франции, США, Индии, Нидерландов, Великобритании, Японии, Испании, Италии и других стран.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пользователи сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой начался в районе 10.03 мск. Жалобы поступают из Германии, Франции, США, Индии, Нидерландов, Великобритании, Японии, Испании, Италии и других стран.
В основном пользователи жалуются на работу чат-бота Claude, а также на сбои приложения и веб-сайта.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
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