Рейтинг@Mail.ru
Мошенники пугают россиян новой пошлиной - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 18.06.2026
Мошенники пугают россиян новой пошлиной

"Мошеловка": мошенники звонят россиянам якобы от лица мобильного оператора

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники звонят россиянам, представляясь операторами сотовой связи, и сообщают о введении обязательной пошлины для сохранения номера телефона.
  • Чтобы избежать введения пошлины, россиян просят подтвердить личные данные через «Госуслуги», вынуждая продиктовать код сброса пароля от личного кабинета.
  • Операторы связи никогда не требуют диктовать коды доступа к «Госуслугам» или коды сброса пароля для верификации номера или тарифа.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мошенники звонят россиянам якобы от лица операторов и говорят о введении обязательной пошлины для сохранения номера телефона - ее якобы можно избежать, если подтвердить личные данные через "Госуслуги", рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Абонентам поступают звонки от "операторов сотовой связи" с предупреждением, что в связи с изменениями законов вводится обязательная пошлина на номер", - рассказали там.
Чтобы избежать введения такой пошлины, россиянам предлагают немедленно подтвердить личные данные через "Госуслуги". Под этим предлогом жертву заставляют продиктовать код сброса пароля от личного кабинета, уточнили в "Мошеловке".
Там напомнили, что операторы связи никогда не требуют диктовать коды доступа к "Госуслугам" или коды сброса пароля для верификации номера или тарифа.
"Если вам угрожают отключением номера или списаниями, прервите разговор и не вступайте в дискуссию. Обратитесь в службу поддержки вашего оператора или проверьте статус договора лично в официальном приложении", - заключили там.
Ранее в пресс-службе правительства РФ сообщили, что россияне с 1 сентября 2026 года смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Эксперты объяснили, зачем мошенники маскируют сайты под Минобрнауки
25 ноября 2025, 05:18
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала