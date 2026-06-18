Мошенники пугают россиян новой пошлиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники звонят россиянам, представляясь операторами сотовой связи, и сообщают о введении обязательной пошлины для сохранения номера телефона.
- Чтобы избежать введения пошлины, россиян просят подтвердить личные данные через «Госуслуги», вынуждая продиктовать код сброса пароля от личного кабинета.
- Операторы связи никогда не требуют диктовать коды доступа к «Госуслугам» или коды сброса пароля для верификации номера или тарифа.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мошенники звонят россиянам якобы от лица операторов и говорят о введении обязательной пошлины для сохранения номера телефона - ее якобы можно избежать, если подтвердить личные данные через "Госуслуги", рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Абонентам поступают звонки от "операторов сотовой связи" с предупреждением, что в связи с изменениями законов вводится обязательная пошлина на номер", - рассказали там.
Чтобы избежать введения такой пошлины, россиянам предлагают немедленно подтвердить личные данные через "Госуслуги". Под этим предлогом жертву заставляют продиктовать код сброса пароля от личного кабинета, уточнили в "Мошеловке".
Там напомнили, что операторы связи никогда не требуют диктовать коды доступа к "Госуслугам" или коды сброса пароля для верификации номера или тарифа.
"Если вам угрожают отключением номера или списаниями, прервите разговор и не вступайте в дискуссию. Обратитесь в службу поддержки вашего оператора или проверьте статус договора лично в официальном приложении", - заключили там.
Ранее в пресс-службе правительства РФ сообщили, что россияне с 1 сентября 2026 года смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план.
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