Мошенники пугают россиян новой пошлиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники звонят россиянам, представляясь операторами сотовой связи, и сообщают о введении обязательной пошлины для сохранения номера телефона.

Чтобы избежать введения пошлины, россиян просят подтвердить личные данные через «Госуслуги», вынуждая продиктовать код сброса пароля от личного кабинета.

Операторы связи никогда не требуют диктовать коды доступа к «Госуслугам» или коды сброса пароля для верификации номера или тарифа.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мошенники звонят россиянам якобы от лица операторов и говорят о введении обязательной пошлины для сохранения номера телефона - ее якобы можно избежать, если подтвердить личные данные через "Госуслуги", рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Абонентам поступают звонки от "операторов сотовой связи" с предупреждением, что в связи с изменениями законов вводится обязательная пошлина на номер", - рассказали там.

Чтобы избежать введения такой пошлины, россиянам предлагают немедленно подтвердить личные данные через "Госуслуги". Под этим предлогом жертву заставляют продиктовать код сброса пароля от личного кабинета, уточнили в "Мошеловке".

Там напомнили, что операторы связи никогда не требуют диктовать коды доступа к "Госуслугам" или коды сброса пароля для верификации номера или тарифа.

"Если вам угрожают отключением номера или списаниями, прервите разговор и не вступайте в дискуссию. Обратитесь в службу поддержки вашего оператора или проверьте статус договора лично в официальном приложении", - заключили там.