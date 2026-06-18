В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Нефтеюганска подозревается в сексуальном насилии над девочкой в лифте в Тюмени.

Личность подозреваемого установлена, им оказался житель Нефтеюганска 1993 года рождения.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело, он задержан, с ним работает следователь СК России.

ТЮМЕНЬ, 18 июн – РИА Новости. Житель города Нефтеюганска, подозреваемый в сексуальном насилии над девочкой в лифте, задержан в Тюмени, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Тюменской области.

По версии следствия, во вторник около 18.20 мск мужчина, желая удовлетворить свои половые потребности, напал на девочку в лифте дома по улице 30 лет Победы в Тюмени и скрылся. Следователи СК России совместно с сотрудниками полиции установили личность подозреваемого, им оказался житель Нефтеюганска 1993 года рождения.

"Расследуется уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ). Житель Югры задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. С ним работает следователь СК России. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.