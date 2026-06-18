Экс-работник детдома в Ессентуках снимал насилие над воспитанницами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший работник детского дома в Ессентуках задержан по подозрению в насилии над воспитанницами.
- В рамках расследования изъяты и признаны вещественными доказательствами мобильный телефон, ноутбук и планшет подозреваемого, с помощью которых он фиксировал противоправные действия.
ПЯТИГОРСК, 18 июн – РИА Новости. Бывший работник детского дома в Ессентуках, задержанный по подозрению в насилии над воспитанницами, фиксировал противоправные действия, сообщили в СУСК России по Ставропольскому краю.
"В рамках расследования уголовного дела изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами мобильный телефон, ноутбук и планшет фигуранта, с помощью которых он фиксировал противоправные действия", – говорится в сообщении.
Ранее в четверг сообщалось, что 64-летний мужчина подозревается в совершении насильственных действий в отношении нескольких воспитанниц детдома в 2012-2016 годах. Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, на допросе он признал вину.
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15 ноября 2025, 16:00