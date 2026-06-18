Рейтинг@Mail.ru
Экс-работник детдома в Ессентуках снимал насилие над воспитанницами - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 18.06.2026
Экс-работник детдома в Ессентуках снимал насилие над воспитанницами

Экс-работник детдома в Ессентуках снимал насилие над воспитанницами на телефон

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший работник детского дома в Ессентуках задержан по подозрению в насилии над воспитанницами.
  • В рамках расследования изъяты и признаны вещественными доказательствами мобильный телефон, ноутбук и планшет подозреваемого, с помощью которых он фиксировал противоправные действия.
ПЯТИГОРСК, 18 июн – РИА Новости. Бывший работник детского дома в Ессентуках, задержанный по подозрению в насилии над воспитанницами, фиксировал противоправные действия, сообщили в СУСК России по Ставропольскому краю.
"В рамках расследования уголовного дела изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами мобильный телефон, ноутбук и планшет фигуранта, с помощью которых он фиксировал противоправные действия", – говорится в сообщении.
Ранее в четверг сообщалось, что 64-летний мужчина подозревается в совершении насильственных действий в отношении нескольких воспитанниц детдома в 2012-2016 годах. Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, на допросе он признал вину.
Издевательства над детьми в коррекционном общеобразовательном учреждении в Орске Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Орске расследуют дело о насилии над детьми в образовательном учреждении
15 ноября 2025, 16:00
 
ПроисшествияЕссентукиРоссияСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала