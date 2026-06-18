Экс-работник детдома в Ессентуках снимал насилие над воспитанницами

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший работник детского дома в Ессентуках задержан по подозрению в насилии над воспитанницами.

В рамках расследования изъяты и признаны вещественными доказательствами мобильный телефон, ноутбук и планшет подозреваемого, с помощью которых он фиксировал противоправные действия.

ПЯТИГОРСК, 18 июн – РИА Новости. Бывший работник детского дома в Ессентуках, задержанный по подозрению в насилии над воспитанницами, фиксировал противоправные действия, сообщили в СУСК России по Ставропольскому краю.

"В рамках расследования уголовного дела изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами мобильный телефон, ноутбук и планшет фигуранта, с помощью которых он фиксировал противоправные действия", – говорится в сообщении.