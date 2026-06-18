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Напавшего с ножом на женщин в Челябинске переведут из СИЗО в психбольницу - РИА Новости, 18.06.2026
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17:01 18.06.2026
Напавшего с ножом на женщин в Челябинске переведут из СИЗО в психбольницу

Напавшего с ножом на женщин в челябинском храме переведут из СИЗО в психбольницу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина, напавший с ножом на двух женщин в храме Челябинска, будет переведен из-под ареста в психоневрологическую больницу.
  • В феврале 25-летний мужчина причинил ножевые ранения двум женщинам 53 и 74 лет.
  • Суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе обвиняемого в психоневрологическую больницу до 15 июля.
ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на двух женщин в храме Челябинска, будет переведен из-под ареста в психоневрологическую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
Ранее СУСК сообщало, что в феврале 25-летний мужчина, находясь в храме Челябинска, из-за малозначительного повода причинил ножевые ранения двум женщинам 53 и 74 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отмечала, что подозреваемый был оперативно задержан, мужчина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. Он был арестован судом.
"Суд в четверг удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый переведен из следственного изолятора в областную клиническую специализированную психоневрологическую больницу №1 Челябинской области на срок до 15 июля", - сказали в пресс-службе.
Обвиняемый и его защитник не возражали против ходатайства следователя, добавили в суде.
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