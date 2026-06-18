Напавшего с ножом на женщин в Челябинске переведут из СИЗО в психбольницу

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на двух женщин в храме Челябинска, будет переведен из-под ареста в психоневрологическую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.